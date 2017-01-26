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Четвер 26.01 2017
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Дзеркало Коломиї. Новини Коломиї. Новини Коломийщини.

Статті

Тікаючи від безвиході: хто вони, українці, які вирішили емігрувати

Поки що не до дітей — в освіті централізація

При Катедральному соборі відкрили перший християнський дитсадок Коломийсько-Чернівецької єпархії. ФОТО

Уродженець Коломиї Мирослав Кавацюк викладає в інституті у Нідерландах: “Займайтесь тим,...

За добру коляду чотири школи Коломийщини отримали комп’ютерні класи від БФ...

За духовними скарбами — до “Книжкової Хати”. ФОТО

Іванна Червінська: “Найперший мій вболівальник — це мама”

Завідувач Коломийської районної аптеки: “Очікуємо на зниження цін на ліки на...

Що влада готує коломиянам у році прийдешнім

Йорданське льодове містечко у Нижньому Вербіжі створюють десятий рік поспіль. ФОТОРЕПОРТАЖ

Як виглядає нова Коломийська поліклініка всередині. ФОТОРЕПОРТАЖ

Міський голова Ігор Слюзар не дотримав обіцянки, що жодний тренер не...

Соняхи під Амвросіївкою і російські танки

Коломия вшанувала сто років Леонтовичевого “Щедрика”. РЕПОРТАЖ

Коломийщина колядує та щедрує. РЕПОРТАЖ

У Коломиї працює “Фабрика бородатих друзів”, де зі шкіри виготовляють портмоне,...

Фото

Відео

Мешканка Косівщини відзначила 100-річчя. ВІДЕО

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video
Мешканці Космача Парасковії Юріївні Слочак виповнилося 100 років. Ювілярку вітає родина і громада.У день свята в хатині ювілярки було весело та гамірно до...

“Допоможи, Боже, це все перебути, нашій неньці-Україні воленьку здобути”: зворушлива колядка...

0
Бійці 10 гірсько-штурмової бригади колядували у Спасі.Відео у Фейсбук виклав військовий капелан Василь Довганюк, передає "Дзеркало Коломиї"."Сльози капають... Допоможи, Боже, це все перебути, нашій...

У мережі з’явився промоційний ролик Коломийщини українською та англійською мовами. ВІДЕО

0
Студія Пентагон опублікувала на своїй сторінці промо-відео Коломийського району українською й англійською мовами.Це спільний продукт Коломийської районної державної адміністрації, Коломийської районної ради та Асоціації...

Останні новини

Четвер 26.01.2017

На Львівщині трапилася смертельна ДТП за участі прикарпатця

На Прикарпатті пройде міжнародний фестиваль сучасного мистецтва PortoFranko Гогольfest

Прикарпатську молодь запрошують стати учасниками конкурсу на здобуття Премії Кабміну

Ще на 20% зростуть ціни на залізничні квитки. ВІДЕО

На Прикарпатті 8-річна дівчинка потрапила під колеса авто

Юнака та підлітка, які у Коломиї викрали авто, взяли під варту

Тікаючи від безвиході: хто вони, українці, які вирішили емігрувати

На Вічевому Майдані молодь Коломийщини виклала своїми тілами слово “Україна”. ФОТО

Мешканка Косівщини відзначила 100-річчя. ВІДЕО

Китайські інвестори купили український футбольний клуб

Sinoptik: Погода у Коломиї на 26 січня

Який проект в Коломиї влада має втілити першочергово?
    Середа 25.01.2017

    Молодь з шести країн світу в Коломиї вчилася вишивати та розмальовувати писанки. ФОТО

    БФ “Покуття” придбав для музичної школи №2 акустичне обладнання. ФОТО

    Поки що не до дітей — в освіті централізація

    АТО: зведення штабу та карта боїв, 25 січня 2017 року

    “Укрзалізниця” обіцяє безкоштовний Wi-Fi на всіх залізничних вокзалах

    Марка із зображенням Коломиї бере участь у конкурсі “Краща поштова марка України 2016”

    На Прикарпатті звільнили чиновницю, яка завдала збитків державі на 6,8 млн грн

    Німецька компанія купила 6 цукрових заводів на Тернопільщині

    “Допоможи, Боже, це все перебути, нашій неньці-Україні воленьку здобути”: зворушлива колядка від бійців 10...

    У Коломиї поліція на гарячому затримала квартирних злодіїв з Сумщини та Грузії

    Заступник міського голови Коломиї Богдан Федорук переміг у змаганнях з пауерліфтингу. ФОТО

    Прикарпатка захищає Україну в АТО на рівні з чоловіками. ФОТО

    Коломийське “Прикарпаття” стартувало на Кубку України з футзалу з розгромної перемоги

    У лісовому масиві на Прикарпатті знайшли артснаряд часів ІІ Світової війни

    Суд над чиновником Жовніром знову перенесли — не з’явився свідок

    Україна прийматиме чемпіонат Європи-2017 з боксу

    На франківського учасника АТО за ляпас неврівноваженому депутату відкрили кримінальну справу. ФОТО+ВІДЕО

    До Зарваниці привезуть оригінал Нерукотворного образа Ісуса Христа

    Зекономлена субсидія не може трактуватися як заборгованість

    На Франківщині жінка добровільно віддала шахраям 50 тисяч гривень

    Мінімальна заробітна плата має бути не 3200 гривень, а хоча б 4500, – експерт

    На Франківщину повертаються морози

    Рейсовий автобус “Коломия – Космач” з 20-ма пасажирами з’їхав у кювет

    У Коломиї працює лише два дитсадки, решта зачинені через відсутність харчування. ВІДЕО

    У польському Ряшеві побили українських студентів

    Вівторок 24.01.2017

    На льодовому містечку у Спасі колядувала вся Коломийщина. ФОТОРЕПОРТАЖ

    Молодь Коломиї запрошують до табору “Рукавичка” у Дорі

    У селі на Прикарпатті планують створити парк Льодовикового періоду. ВІДЕО

    Книжку-бестселер письменниці з Франківська Софії Андрухович екранізують

    Експерти NASA створили найсучасніший і найунікальніший за 200 років ніж. ФОТО

    У вантажі плодів ківі з Греції виявили середземноморську плодову муху

    Журнал “Дзвіночок” переміг у Всеукраїнському конкурсі на краще періодичне видання для дітей

    На Прикарпатті зростає кількість дітей, хворих на грип та ГРВі

    Волонтери започатковують проект “Діти Небесної Гвардії Коломийщини”

    Завантажити більше

    Вражаюче відео, як у Коломиї за 60 днів збудували світло-музичний Водограй Любові

    Останні новини

    Четвер 26.01.2017

    На Львівщині трапилася смертельна ДТП за участі прикарпатця

    На Прикарпатті пройде міжнародний фестиваль сучасного мистецтва PortoFranko Гогольfest

    Прикарпатську молодь запрошують стати учасниками конкурсу на здобуття Премії Кабміну

    Ще на 20% зростуть ціни на залізничні квитки. ВІДЕО

    На Прикарпатті 8-річна дівчинка потрапила під колеса авто

    Юнака та підлітка, які у Коломиї викрали авто, взяли під варту

    Тікаючи від безвиході: хто вони, українці, які вирішили емігрувати

    На Вічевому Майдані молодь Коломийщини виклала своїми тілами слово “Україна”. ФОТО

    Мешканка Косівщини відзначила 100-річчя. ВІДЕО

    Китайські інвестори купили український футбольний клуб

    Sinoptik: Погода у Коломиї на 26 січня

    Який проект в Коломиї влада має втілити першочергово?
      Середа 25.01.2017

      Молодь з шести країн світу в Коломиї вчилася вишивати та розмальовувати писанки. ФОТО

      БФ “Покуття” придбав для музичної школи №2 акустичне обладнання. ФОТО

      Поки що не до дітей — в освіті централізація

      АТО: зведення штабу та карта боїв, 25 січня 2017 року

      “Укрзалізниця” обіцяє безкоштовний Wi-Fi на всіх залізничних вокзалах

      Марка із зображенням Коломиї бере участь у конкурсі “Краща поштова марка України 2016”

      На Прикарпатті звільнили чиновницю, яка завдала збитків державі на 6,8 млн грн

      Німецька компанія купила 6 цукрових заводів на Тернопільщині

      “Допоможи, Боже, це все перебути, нашій неньці-Україні воленьку здобути”: зворушлива колядка від бійців 10...

      У Коломиї поліція на гарячому затримала квартирних злодіїв з Сумщини та Грузії

      Заступник міського голови Коломиї Богдан Федорук переміг у змаганнях з пауерліфтингу. ФОТО

      Прикарпатка захищає Україну в АТО на рівні з чоловіками. ФОТО

      Коломийське “Прикарпаття” стартувало на Кубку України з футзалу з розгромної перемоги

      У лісовому масиві на Прикарпатті знайшли артснаряд часів ІІ Світової війни

      Суд над чиновником Жовніром знову перенесли — не з’явився свідок

      Україна прийматиме чемпіонат Європи-2017 з боксу

      На франківського учасника АТО за ляпас неврівноваженому депутату відкрили кримінальну справу. ФОТО+ВІДЕО

      До Зарваниці привезуть оригінал Нерукотворного образа Ісуса Христа

      Зекономлена субсидія не може трактуватися як заборгованість

      На Франківщині жінка добровільно віддала шахраям 50 тисяч гривень

      Мінімальна заробітна плата має бути не 3200 гривень, а хоча б 4500, – експерт

      На Франківщину повертаються морози

      Рейсовий автобус “Коломия – Космач” з 20-ма пасажирами з’їхав у кювет

      У Коломиї працює лише два дитсадки, решта зачинені через відсутність харчування. ВІДЕО

      Завантажити більше

      Статті

      Тікаючи від безвиході: хто вони, українці, які вирішили емігрувати

      Поки що не до дітей — в освіті централізація

      При Катедральному соборі відкрили перший християнський дитсадок Коломийсько-Чернівецької єпархії. ФОТО

      Уродженець Коломиї Мирослав Кавацюк викладає в інституті у Нідерландах: “Займайтесь тим,...

      За добру коляду чотири школи Коломийщини отримали комп’ютерні класи від БФ...

      За духовними скарбами — до “Книжкової Хати”. ФОТО

      Іванна Червінська: “Найперший мій вболівальник — це мама”

      Завідувач Коломийської районної аптеки: “Очікуємо на зниження цін на ліки на...

      Що влада готує коломиянам у році прийдешнім

      Йорданське льодове містечко у Нижньому Вербіжі створюють десятий рік поспіль. ФОТОРЕПОРТАЖ

      Фото

      Відео

      Мешканка Косівщини відзначила 100-річчя. ВІДЕО

      0
      video
      Мешканці Космача Парасковії Юріївні Слочак виповнилося 100 років. Ювілярку вітає родина і громада.У день свята в хатині ювілярки було весело та гамірно до...

      “Допоможи, Боже, це все перебути, нашій неньці-Україні воленьку здобути”: зворушлива колядка...

      0
      Бійці 10 гірсько-штурмової бригади колядували у Спасі.Відео у Фейсбук виклав військовий капелан Василь Довганюк, передає "Дзеркало Коломиї"."Сльози капають... Допоможи, Боже, це все перебути, нашій...

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      Вражаюче відео, як у Коломиї за 60 днів збудували світло-музичний Водограй Любові

      #ГРОШІ: Куди витрачають кошти з бюджету Коломиї

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