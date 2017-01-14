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понеділок 16.01 2017
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Дзеркало Коломиї. Новини Коломиї. Новини Коломийщини.

Статті

Соняхи під Амвросіївкою і російські танки

Коломия вшанувала сто років Леонтовичевого “Щедрика”. РЕПОРТАЖ

У Коломиї працює “Фабрика бородатих друзів”, де зі шкіри виготовляють портмоне,...

Готуймося до підвищення вартості проїзду в маршрутках Коломиї

Приголомшливий результат Влада Курочки на “Танцюють всі”: “Я зміг прославити рідну...

У Коломиї лунала справжня гуцульська коляда з трембітами, рогами й скрипками....

Михайло Арсак відзначає 60-літній ювілей: “Музей – це все, що в...

Передплатили газету “Дзеркало Коломиї” – виграли призи! РЕЗУЛЬТАТИ РОЗІГРАШУ

Вражаюче відео, як у Коломиї за 60 днів збудували світло-музичний Водограй...

Вболівальники біатлону з Коломиї брати Могильняки про поїздку в Нове-Место: “Нас...

Уродженка Коломийщини створює у Португалії дизайнерський одяг, який має визнання на...

Мар’ян Присяжнюк: “Відчуваєте, що можете повести за собою інших? Тоді вам...

Історія військового 10-ї бригади, який пробув у полоні: “Війна вибрала мене…”

Фото

Відео

У мережі опублікували відео обряду традиційної “Маланки” на Покутті

0
В мережі опублікували уривок обряду "Маланка" з Покуття (с. Колінки, що на Городенківщині, 2015 року). Відео виклали у Фейсбук у спільноті Локальна історія, інформує "Дзеркало...

Чому медики швидкої відмовилися приїхати до хворої дитини. ВІДЕО

0
Коломиянка Тетяна Михайловська-Цимбалюк написала у Facebook пост, який за дві години зібрав рекордну кількість коментарів та поширень. У дописі жінка скаржилася на роботу швидкої, яка...

Останні новини

понеділок 16.01.2017

25 років тому затверджено гімн України: топ-7 найцікавіших версій головної пісні

У Коломиї планують створити госпітальний округ

Юний коломиянин здобув срібло на турнірі найсильніших з настільного тенісу

Зареєструвати шлюб за добу можливо буде і на Прикарпатті

У Коломиї відбувся II фестиваль вертепів. ФОТО

Прокурор Івано-Франківської області заробляє більше, ніж прокурор Києва

Вийшов ювілейний 100-ий випуск тижневика “Дзеркало Коломиї”

До новоствореного християнського садочка на Театральній завітали перші вихованці. ФОТО

Українка зробила сенсаційне відкриття, яке допоможе лікувати рак та інші хвороби

У 2017 році в Україні літатиме більше авіаперевізників-лоукостерів

СБУ закликає прикарпатців спільно протидіяти спецслужбам Росії

Бійців АТО, які отримали інвалідність, змушують проходити перекомісію

На Прикарпатті через ожеледицю дві машини злетіли в кювет

Ціни на деякі лікарські препарати в Україні завищені в 14 разів

Прикарпатці з інвалідністю просять у Президента створити соціальне інва-таксі

Івано-Франківщина – у п’ятірці областей із критичним рівнем аварійності. ІНФОГРАФІКА

Sinoptik: Погода у Коломиї на 16 січня

неділя 15.01.2017

Соняхи під Амвросіївкою і російські танки

З Києва до Івано-Франківська курсуватиме “Нічний експрес” з вагонами-трансформерами

Коломия вшанувала сто років Леонтовичевого “Щедрика”. РЕПОРТАЖ

Модна Маланка: опублікували фешн-фотосесію, зроблену на Гуцульщині. ФОТО

Віталій Сенюк, який вчора загинув у зоні АТО, був родом з Коломийщини

На Львівщині автобус з пасажирами з Івано-Франківська в’їхав у фуру. ФОТО

У зоні АТО загинув 45-річний боєць з Івано-Франківська

Музей писанки тимчасово припиняє роботу

субота 14.01.2017

Коломийщина колядує та щедрує. РЕПОРТАЖ

Facebook розпочав роботу над технологією читання думок

У Польщі розробили безкоштовний мобільний додаток для іноземців

З’явився короткий номер, за яким можна поскаржитися на роботодавця, якщо ваша зарплата нижча за...

Голова облради не розуміє, кого позбавили мандата – Сергія Коцюра чи Марію Ткачук

Арсен Аваков нагородив Юрія Тимошенка та Івана Данилишина нагородною зброєю

У Карпатах зійшли лавини

У Коломиї працює “Фабрика бородатих друзів”, де зі шкіри виготовляють портмоне, альбоми та браслети

В Україні з обов’язкової шкільної програми можуть виключити хімію і фізику

На поїздку на змагання команди з Коломиї небайдужі перерахували понад 17 тис., ще 15...

У Коломиї від переохолодження помер чоловік

Як водили “Маланку” на Коломийщині у 1950-х. ФОТО

14 січня — свято Василя або Новий рік за старим стилем

п’ятниця 13.01.2017

У мережі опублікували відео обряду традиційної “Маланки” на Покутті

Прикарпатців запрошують долучитися до перевірки місцевих кандидатів до Верховного Суду

Завантажити більше

Останні новини

понеділок 16.01.2017

25 років тому затверджено гімн України: топ-7 найцікавіших версій головної пісні

У Коломиї планують створити госпітальний округ

Юний коломиянин здобув срібло на турнірі найсильніших з настільного тенісу

Зареєструвати шлюб за добу можливо буде і на Прикарпатті

У Коломиї відбувся II фестиваль вертепів. ФОТО

Прокурор Івано-Франківської області заробляє більше, ніж прокурор Києва

Вийшов ювілейний 100-ий випуск тижневика “Дзеркало Коломиї”

До новоствореного християнського садочка на Театральній завітали перші вихованці. ФОТО

Українка зробила сенсаційне відкриття, яке допоможе лікувати рак та інші хвороби

У 2017 році в Україні літатиме більше авіаперевізників-лоукостерів

СБУ закликає прикарпатців спільно протидіяти спецслужбам Росії

Бійців АТО, які отримали інвалідність, змушують проходити перекомісію

На Прикарпатті через ожеледицю дві машини злетіли в кювет

Ціни на деякі лікарські препарати в Україні завищені в 14 разів

Прикарпатці з інвалідністю просять у Президента створити соціальне інва-таксі

Івано-Франківщина – у п’ятірці областей із критичним рівнем аварійності. ІНФОГРАФІКА

Sinoptik: Погода у Коломиї на 16 січня

неділя 15.01.2017

Соняхи під Амвросіївкою і російські танки

З Києва до Івано-Франківська курсуватиме “Нічний експрес” з вагонами-трансформерами

Коломия вшанувала сто років Леонтовичевого “Щедрика”. РЕПОРТАЖ

Модна Маланка: опублікували фешн-фотосесію, зроблену на Гуцульщині. ФОТО

Віталій Сенюк, який вчора загинув у зоні АТО, був родом з Коломийщини

На Львівщині автобус з пасажирами з Івано-Франківська в’їхав у фуру. ФОТО

У зоні АТО загинув 45-річний боєць з Івано-Франківська

Музей писанки тимчасово припиняє роботу

субота 14.01.2017

Коломийщина колядує та щедрує. РЕПОРТАЖ

Facebook розпочав роботу над технологією читання думок

У Польщі розробили безкоштовний мобільний додаток для іноземців

З’явився короткий номер, за яким можна поскаржитися на роботодавця, якщо ваша зарплата нижча за...

Голова облради не розуміє, кого позбавили мандата – Сергія Коцюра чи Марію Ткачук

Арсен Аваков нагородив Юрія Тимошенка та Івана Данилишина нагородною зброєю

У Карпатах зійшли лавини

У Коломиї працює “Фабрика бородатих друзів”, де зі шкіри виготовляють портмоне, альбоми та браслети

В Україні з обов’язкової шкільної програми можуть виключити хімію і фізику

На поїздку на змагання команди з Коломиї небайдужі перерахували понад 17 тис., ще 15...

Завантажити більше

Статті

Соняхи під Амвросіївкою і російські танки

Коломия вшанувала сто років Леонтовичевого “Щедрика”. РЕПОРТАЖ

У Коломиї працює “Фабрика бородатих друзів”, де зі шкіри виготовляють портмоне,...

Готуймося до підвищення вартості проїзду в маршрутках Коломиї

Приголомшливий результат Влада Курочки на “Танцюють всі”: “Я зміг прославити рідну...

У Коломиї лунала справжня гуцульська коляда з трембітами, рогами й скрипками....

Михайло Арсак відзначає 60-літній ювілей: “Музей – це все, що в...

Передплатили газету “Дзеркало Коломиї” – виграли призи! РЕЗУЛЬТАТИ РОЗІГРАШУ

Вражаюче відео, як у Коломиї за 60 днів збудували світло-музичний Водограй...

Вболівальники біатлону з Коломиї брати Могильняки про поїздку в Нове-Место: “Нас...

Фото

Відео

У мережі опублікували відео обряду традиційної “Маланки” на Покутті

0
В мережі опублікували уривок обряду "Маланка" з Покуття (с. Колінки, що на Городенківщині, 2015 року). Відео виклали у Фейсбук у спільноті Локальна історія, інформує "Дзеркало...

Чому медики швидкої відмовилися приїхати до хворої дитини. ВІДЕО

0
Коломиянка Тетяна Михайловська-Цимбалюк написала у Facebook пост, який за дві години зібрав рекордну кількість коментарів та поширень. У дописі жінка скаржилася на роботу швидкої, яка...

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#ГРОШІ: Куди витрачають кошти з бюджету Коломиї

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