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Середа 01.02 2017
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Дзеркало Коломиї. Новини Коломиї. Новини Коломийщини.

Статті

Мешканці мікрорайону Аеропортна проти сусідства з інсинератором. ФОТО

Хвилювання за освіту чи за власні вікна? Про конфлікт між депутатами...

У лютому вартість проїзду у маршрутках Коломиї підвищуватися не буде, а...

Де відпочити на українську зарплату

Хто витримає довше — гараж чи хворе серце старої жінки?

Про будівництво у Коломиї Народного дому “Просвіта”, або коли надія жевріє...

Невшанована пам’ять невідомих солдатів

Освітянський розворот: про реформу освіти у Коломиї

Сесія міської ради: від підняття зарплати вихователям садочків до проїзду для...

Цікаві факти про Українські Карпати

Тікаючи від безвиході: хто вони, українці, які вирішили емігрувати

Поки що не до дітей — в освіті централізація

При Катедральному соборі відкрили перший християнський дитсадок Коломийсько-Чернівецької єпархії. ФОТО

Уродженець Коломиї Мирослав Кавацюк викладає в інституті у Нідерландах: “Займайтесь тим,...

За добру коляду чотири школи Коломийщини отримали комп’ютерні класи від БФ...

За духовними скарбами — до “Книжкової Хати”. ФОТО

Фото

Відео

Майкл Щур про Укрзалізницю, Гройсмана та дружину Трампа. ВІДЕО

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Вийшов десятий випуск програми Майкла Щура.Сьогодні про таке:– Гройсман і Укрзалізниця. Перепідпорядковував-перепідпорядковував і перепідпорядкував – Трамп і жіноча краса. Чому в очах у Меланії бринить сльоза? –...

Як живе легендарна 10 бригада: коломияни познайомилися з особовим складом та...

0
За рік реставраційних робіт у військовій частині, що на вулиці Моцарта, закипіло життя. Тут, як знаємо, дислокується кістяк 10-ї гірсько-штурмової бригади, її штаб. Малі...

Мешканка Косівщини відзначила 100-річчя. ВІДЕО

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Мешканці Космача Парасковії Юріївні Слочак виповнилося 100 років. Ювілярку вітає родина і громада.У день свята в хатині ювілярки було весело та гамірно до...

Останні новини

Середа 01.02.2017

У Коломию з Кам’янця літаком: одесити пропонують реалізувати чартерні рейси

Мешканці мікрорайону Аеропортна проти сусідства з інсинератором. ФОТО

Прикарпатських водіїв попереджають про туман та ожеледицю

Перші роковини загибелі бійця “Морячка” вшанували на Прикарпатті. ФОТО

Штормове попередження оголошено на Прикарпатті

Уряд збільшив виплату одноразової допомоги сім’ям загиблих та постраждалим на Євромайдані

Поліція зупинила вантажівку, яка везла півтори тонни вибухівки на Прикарпаття

41% випускників зареєстровано на пробне ЗНО

Тисячі людей прощаються у Києві з військовими, які загинули в Авдіївці. ФОТО+ВІДЕО

В Україні різко потеплішає

На Прикарпатті у ДТП постраждала 11-річна дівчинка

Довідки про несудимість відтепер можна отримати у сервісному центрі Коломиї

Готуємося до масового подорожчання: транспорт, комуналка, зв’язок та інтернет. ІНФОГРАФІКА

У Коломиї проведуть доброчинну виставку-аукціон “Картини дітям”

Рятувальники заміряли товщину льоду на міському озері в Коломиї

Українець відкрив успішний харчовий бізнес у центрі Варшави. ФОТО

Управління статистики назвало найбільш оплачувані професії на Прикарпатті

Коломийські правоохоронці повернулися із зони АТО. ФОТОФАКТ

На Франківщині у місцеві прокуратури призначено дев’ять нових прокурорів

На Прикарпатті колишній “беркутівець” зламав школяреві ніс. ВІДЕО

У Коломиї понад півтисячі військових пробігли трикілометрову дистанцію. ВІДЕО

Доба в АТО: один військовий загинув, 9 поранено і 9 травмовано

Sinoptik: Погода у Коломиї на 01 лютого

Який проект в Коломиї влада має втілити першочергово?
    Вівторок 31.01.2017

    Хвилювання за освіту чи за власні вікна? Про конфлікт між депутатами Сергієм Лосюком та...

    Шахраї обдурили трьох жителів Прикарпаття

    10 вражаючих світлин, зроблених з висоти пташиного польоту. ФОТО

    Івано-Франківщина – третя за видобутком нафти і п’ята за видобутком газу область України

    Коломияни Дана Демків і Василь Рябий отримуватимуть по 505 гривень стипендії в галузі культури...

    У Франківську автомобіль врізався у міський автобус. ФОТОФАКТ

    На Прикарпаття із зони АТО повернулося 45 правоохоронців. ФОТО

    1 лютого у Коломиї відновлюється робота всіх дошкільних закладів

    Мешканці вулиці Соколовського у Коломиї проти розміщення інсинератора та скликають збори

    Прикарпатців закликають з першого по п’яте число місяця подавати показники газу

    Волонтери Прикарпаття зібрали 16 тонн допомоги для українських захисників. ВІДЕО

    Книгу прикарпатського письменника перекладуть китайською

    Досі не знайшли підозрюваних у справі про вилучення величезної партії фальсифікованих ліків на Прикарпатті

    У лютому вартість проїзду у маршрутках Коломиї підвищуватися не буде, а пенсіонерів возитимуть по...

    28 лютого Павло Табаков привезе у Коломию нову програму “Любов Жива”

    Унікальний лавинний семінар для мандрівників та шукачів пригод пройде у Карпатах

    На Прикарпатті обліковано 10 тисяч кримінальних порушень та викрито 7 організованих злочинних груп

    Як ЗМІ та владі Коломиї взаємодіяти: проект ПРОМІС розробить план внутрішньої комунікації. ВІДЕО

    Де відпочити на українську зарплату

    На “Міс Всесвіт-2016” українка підкорила глядачів своїм вбранням. ФОТО

    У Городенці вантажівка з’їхала у кювет

    Близько п’яти тисяч прикарпатців звернулися минулого тижня до медиків через грип

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    Вражаюче відео, як у Коломиї за 60 днів збудували світло-музичний Водограй Любові

    Останні новини

    Середа 01.02.2017

    У Коломию з Кам’янця літаком: одесити пропонують реалізувати чартерні рейси

    Мешканці мікрорайону Аеропортна проти сусідства з інсинератором. ФОТО

    Прикарпатських водіїв попереджають про туман та ожеледицю

    Перші роковини загибелі бійця “Морячка” вшанували на Прикарпатті. ФОТО

    Штормове попередження оголошено на Прикарпатті

    Уряд збільшив виплату одноразової допомоги сім’ям загиблих та постраждалим на Євромайдані

    Поліція зупинила вантажівку, яка везла півтори тонни вибухівки на Прикарпаття

    41% випускників зареєстровано на пробне ЗНО

    Тисячі людей прощаються у Києві з військовими, які загинули в Авдіївці. ФОТО+ВІДЕО

    В Україні різко потеплішає

    На Прикарпатті у ДТП постраждала 11-річна дівчинка

    Довідки про несудимість відтепер можна отримати у сервісному центрі Коломиї

    Готуємося до масового подорожчання: транспорт, комуналка, зв’язок та інтернет. ІНФОГРАФІКА

    У Коломиї проведуть доброчинну виставку-аукціон “Картини дітям”

    Рятувальники заміряли товщину льоду на міському озері в Коломиї

    Українець відкрив успішний харчовий бізнес у центрі Варшави. ФОТО

    Управління статистики назвало найбільш оплачувані професії на Прикарпатті

    Коломийські правоохоронці повернулися із зони АТО. ФОТОФАКТ

    На Франківщині у місцеві прокуратури призначено дев’ять нових прокурорів

    На Прикарпатті колишній “беркутівець” зламав школяреві ніс. ВІДЕО

    У Коломиї понад півтисячі військових пробігли трикілометрову дистанцію. ВІДЕО

    Доба в АТО: один військовий загинув, 9 поранено і 9 травмовано

    Sinoptik: Погода у Коломиї на 01 лютого

    Який проект в Коломиї влада має втілити першочергово?
      Вівторок 31.01.2017

      Хвилювання за освіту чи за власні вікна? Про конфлікт між депутатами Сергієм Лосюком та...

      Шахраї обдурили трьох жителів Прикарпаття

      10 вражаючих світлин, зроблених з висоти пташиного польоту. ФОТО

      Івано-Франківщина – третя за видобутком нафти і п’ята за видобутком газу область України

      Коломияни Дана Демків і Василь Рябий отримуватимуть по 505 гривень стипендії в галузі культури...

      У Франківську автомобіль врізався у міський автобус. ФОТОФАКТ

      На Прикарпаття із зони АТО повернулося 45 правоохоронців. ФОТО

      1 лютого у Коломиї відновлюється робота всіх дошкільних закладів

      Мешканці вулиці Соколовського у Коломиї проти розміщення інсинератора та скликають збори

      Прикарпатців закликають з першого по п’яте число місяця подавати показники газу

      Волонтери Прикарпаття зібрали 16 тонн допомоги для українських захисників. ВІДЕО

      Книгу прикарпатського письменника перекладуть китайською

      Завантажити більше

      Статті

      Фото

      Відео

      Майкл Щур про Укрзалізницю, Гройсмана та дружину Трампа. ВІДЕО

      0
      video
      Вийшов десятий випуск програми Майкла Щура.Сьогодні про таке:– Гройсман і Укрзалізниця. Перепідпорядковував-перепідпорядковував і перепідпорядкував – Трамп і жіноча краса. Чому в очах у Меланії бринить сльоза? –...

      Як живе легендарна 10 бригада: коломияни познайомилися з особовим складом та...

      0
      За рік реставраційних робіт у військовій частині, що на вулиці Моцарта, закипіло життя. Тут, як знаємо, дислокується кістяк 10-ї гірсько-штурмової бригади, її штаб. Малі...

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      Вражаюче відео, як у Коломиї за 60 днів збудували світло-музичний Водограй Любові

      #ГРОШІ: Куди витрачають кошти з бюджету Коломиї

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