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Понеділок 30.01 2017
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Дзеркало Коломиї. Новини Коломиї. Новини Коломийщини.

Статті

Історія Героя АТО з Коломийщини Сергія Шкомара: “Найважче – це сидіти...

Про будівництво у Коломиї Народного дому “Просвіта”, або коли надія жевріє...

Невшанована пам’ять невідомих солдатів

Освітянський розворот: про реформу освіти у Коломиї

Сесія міської ради: від підняття зарплати вихователям садочків до проїзду для...

Цікаві факти про Українські Карпати

Тікаючи від безвиході: хто вони, українці, які вирішили емігрувати

Поки що не до дітей — в освіті централізація

При Катедральному соборі відкрили перший християнський дитсадок Коломийсько-Чернівецької єпархії. ФОТО

Уродженець Коломиї Мирослав Кавацюк викладає в інституті у Нідерландах: “Займайтесь тим,...

За добру коляду чотири школи Коломийщини отримали комп’ютерні класи від БФ...

За духовними скарбами — до “Книжкової Хати”. ФОТО

Іванна Червінська: “Найперший мій вболівальник — це мама”

Завідувач Коломийської районної аптеки: “Очікуємо на зниження цін на ліки на...

Що влада готує коломиянам у році прийдешнім

Йорданське льодове містечко у Нижньому Вербіжі створюють десятий рік поспіль. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото

Відео

Як живе легендарна 10 бригада: коломияни познайомилися з особовим складом та...

0
За рік реставраційних робіт у військовій частині, що на вулиці Моцарта, закипіло життя. Тут, як знаємо, дислокується кістяк 10-ї гірсько-штурмової бригади, її штаб. Малі...

Мешканка Косівщини відзначила 100-річчя. ВІДЕО

0
video
Мешканці Космача Парасковії Юріївні Слочак виповнилося 100 років. Ювілярку вітає родина і громада.У день свята в хатині ювілярки було весело та гамірно до...

“Допоможи, Боже, це все перебути, нашій неньці-Україні воленьку здобути”: зворушлива колядка...

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Бійці 10 гірсько-штурмової бригади колядували у Спасі.Відео у Фейсбук виклав військовий капелан Василь Довганюк, передає "Дзеркало Коломиї"."Сльози капають... Допоможи, Боже, це все перебути, нашій...

Останні новини

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    АТО: зведення штабу та карта боїв, 27 січня 2017 року

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    На Прикарпатті в одному з найбільших комунальних підприємств – обшук

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    Вражаюче відео, як у Коломиї за 60 днів збудували світло-музичний Водограй Любові

    Останні новини

    Який проект в Коломиї влада має втілити першочергово?
      Неділя 29.01.2017

      Легкоатлетка з Коломиї тріумфувала на чемпіонаті України з легкої атлетики. ФОТО

      Діаспора розпочала новий флешмоб у мережі: як долучитися

      Гуцул з Верховинщини став наймолодшим переможцем “дорослого” телепроекту “Розсміши коміка”

      Історія Героя АТО з Коломийщини Сергія Шкомара: “Найважче – це сидіти в окопі й...

      Сьогодні День пам’яті Героїв Крут

      Sinoptik: Погода у Коломиї на 29 січня

      Субота 28.01.2017

      Виявлено найпростіший спосіб продовження тривалості життя

      В Івано-Франківську відкрили скульптуру Гомеру Сімпсону. ФОТО+ВІДЕО

      На Франківщині затримали двох торговців наркотиками. ФОТО

      Бійцю АТО з Прикарпаття терміново потрібні гроші на протезування та реабілітацію. РЕКВІЗИТИ+ФОТО

      Робот-журналіст за секунду написав велику статтю

      Про будівництво у Коломиї Народного дому “Просвіта”, або коли надія жевріє роками

      На Прикарпатті завдяки чудотворній іконі 18-річна дівчина вийшла з коми та одужує

      Допомога по безробіттю в Україні зросте майже у два з половиною рази

      З прикарпатського села зробили сміттєзвалище: люди живуть у смороді та без питної води

      На Прикарпатті вже тиждень розшукують зниклого безвісти 30-річного чоловіка

      Коломийська дитяча лікарня відреставрувала приймальне відділення. ФОТО

      Як живе легендарна 10 бригада: коломияни познайомилися з особовим складом та оглянули бойову техніку....

      Троє прикарпатців представлять Україну на Всесвітній зимовій універсіаді

      На Коломийщині отруїлись чадним газом жінка та четверо дітей

      Будинок колишнього керівника міліції Прикарпаття обстріляли з ручного гранатомета. ВІДЕО

      Хворий на рак 21-річний боєць АТО рятує життя 5-річному хлопчику

      П’ятниця 27.01.2017

      Невшанована пам’ять невідомих солдатів

      Оголошені результати різдвяного фотоконкурсу у Коломиї

      Освітянський розворот: про реформу освіти у Коломиї

      АТО: зведення штабу та карта боїв, 27 січня 2017 року

      Коломийське “Прикарпаття” посіло друге місце на Кубку України з футзалу. ФОТО

      Мешканець Косівщини ледь не загинув під час пожежі

      Синоптики розповіли, якою буде погода на вихідних

      На Прикарпатті сільського голову, якого спіймали на хабарі, відпустили під заставу

      У платіжках за газ з’являться нові дані

      В Україні можуть скасувати вихідні 8 березня та 9 травня

      У Коломиї проходить Чемпіонат України з класичного жиму лежачи. ВІДЕО

      Прах письменника Олександра Олеся і його дружини перевезли в Україну

      На Косівщині засудили чоловіка, який через ревнощі убив коханця дружини

      Завантажити більше

      Статті

      Фото

      Відео

      Як живе легендарна 10 бригада: коломияни познайомилися з особовим складом та...

      0
      За рік реставраційних робіт у військовій частині, що на вулиці Моцарта, закипіло життя. Тут, як знаємо, дислокується кістяк 10-ї гірсько-штурмової бригади, її штаб. Малі...

      Мешканка Косівщини відзначила 100-річчя. ВІДЕО

      0
      video
      Мешканці Космача Парасковії Юріївні Слочак виповнилося 100 років. Ювілярку вітає родина і громада.У день свята в хатині ювілярки було весело та гамірно до...

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      Вражаюче відео, як у Коломиї за 60 днів збудували світло-музичний Водограй Любові

      #ГРОШІ: Куди витрачають кошти з бюджету Коломиї

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