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неділя 01.01 2016
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Дзеркало Коломиї. Новини Коломиї. Новини Коломийщини.

Статті

Майя Григорчук: “До чужого болю звикнути неможливо”

У Коломиї завершують будівництво нової поліклініки

“Відкрите місто”: заохотити громаду і владу спільно розв’язувати проблеми Коломиї

Гроші, за які житиме Коломия: аналіз бюджету міста на 2017 рік....

“Бурчики” єднають українців не закликами, а діями

Різдвяна Швайцарія зсередини: журналістка з Коломиї про традиції святкування

Святковий настрій своїми руками: коломиянки Ірина Куриляк та Марина Матейчук створюють...

Водноспортивному комплексу у Коломиї бути? Ціна питання – 90 мільйонів

Підсумки виборів на Коломийщині: хто очолить три нові ОТГ

БФ “Покуття” виплатив зарплатню звільненим тренерам ДЮСШ, яких влада позбавила засобів...

У Коломиї у сніг за кошти, виділені Кабміном, ремонтують дорогу на...

За віденською традицією “Імпреза” запрошує на “Різдвяну цукерню”. ФОТО

Що нового прочитати: 4 книжкові новинки Коломиї

Фото

Відео

На Закарпатті пес 2 дні охороняв на колії поранену подругу, лягаючи...

0
Два дні поспіль в селі Цеглівка (Тийглаш) на Ужгородщині можна було спостерігати, як на діючій залізничній колії лежали два собаки. Як з'ясувалося, увесь цей час...

“Кохана, я скоро повернуся”: бійці АТО присвятили зворушливу пісню своїм другим...

0
Зворушливу пісню присвятили своїм другим половинкам бійці АТО. Відеозапис опублікований на сторінці Окремої тактичної групи ДУК ПС імені капітана Воловика в Facebook, передає "Дзеркало Коломиї". “Не за горами...

Останні новини

неділя 01.01.2017

Sinoptik: Погода у Коломиї на 01 січня

субота 31.12.2016

З Новим 2017 роком!

Головні події 2016 року в Україні. ІНФОГРАФІКА

Майя Григорчук: “До чужого болю звикнути неможливо”

Як, в чому і де зустрічати Новий 2017 рік

Вчені радять відмовитися від соцмереж на період різдвяно-новорічних свят

У сонячний день не сидіть вдома: лікарі пояснили, яким чином сонце зміцнює імунітет

На Прикарпатті під час новорічних і різдвяних свят забезпечуватимуть правопорядок понад 600 поліцейських

За крок до перемоги: коломиянин Влад Курочка став другим на шоу “Танцюють всі”

Як змінився новорічний стіл українців за сто років

У ніч на 1 січня українці зможуть побачити комету

У Коломиї завершують будівництво нової поліклініки

Коломийський будинок-інтернат закритий для громади, — висновок Уповноваженого з прав людини в області

Прикарпатська поліція запрошує на роботу

п’ятниця 30.12.2016

Події та люди 2016 року: чим Коломиї запам’ятається рік, що минає

У Коломиї шукають свідків ДТП, яка трапилася на Карпатській. ФОТО

АТО: зведення штабу та карта боїв, 30 грудня 2016 року

Патрульні у Хмельницьку зробили смертельні постріли у чоловіка, який кидався з шилом на перехожих

З’явилися подробиці затримання на хабарі посадовців контролюючих органів

Біля ратуші у Коломиї горіла автівка. ВІДЕО

Вже місяць комунальники не можуть зрізати поламані під час снігопаду гілки на Грушевського. ФОТОФАКТ

Коломийські рятувальники просять бути обережними на свята зі свічками та електричними гірляндами

Міський голова та депутати прокоментували бюджет Коломиї на 2017 рік

В Україні хочуть ввести субсидії на придбання електромобілів

Центр Коломиї перекриють у святкові дні

“Відкрите місто”: заохотити громаду і владу спільно розв’язувати проблеми Коломиї

У прикарпатських школах процвітає насильство?

З 17 січня потяг Київ – Івано-Франківськ курсуватиме до Ворохти

На Прикарпатті на хабарі у 2 тисячі доларів спіймали посадовців контролюючих органів

Суперфінал сезону “Танцюють всі!”: підтримаймо коломиянина Влада Курочку!

Понад півтори тисячі вживаних авто пригнали прикарпатці з 1 серпня

Двоє 22-річних киян заблукали на Говерлі

Пройти війну, щоб дізнатись ціну сімейного щастя: Уродженець Коломийщини про службу добровольцем

У коломиянки забрали 3-річну доньку. ВІДЕО

четвер 29.12.2016

За минулу добу шахраї видурили в прикарпатців 13 тисяч гривень

У Франківську біля “Метро” горів автомобіль. ФОТО

Як побороти гарячку: народні методи

Очільник Франківська став найпублічнішим мером України. Інфографіка

На Франківщині авто в’їхало в магазин. ФОТО

Оголошено фотоконкурс на кращу різдвяно-новорічну світлину з Коломиї

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Останні новини

неділя 01.01.2017

Sinoptik: Погода у Коломиї на 01 січня

субота 31.12.2016

З Новим 2017 роком!

Головні події 2016 року в Україні. ІНФОГРАФІКА

Майя Григорчук: “До чужого болю звикнути неможливо”

Як, в чому і де зустрічати Новий 2017 рік

Вчені радять відмовитися від соцмереж на період різдвяно-новорічних свят

У сонячний день не сидіть вдома: лікарі пояснили, яким чином сонце зміцнює імунітет

На Прикарпатті під час новорічних і різдвяних свят забезпечуватимуть правопорядок понад 600 поліцейських

За крок до перемоги: коломиянин Влад Курочка став другим на шоу “Танцюють всі”

Як змінився новорічний стіл українців за сто років

У ніч на 1 січня українці зможуть побачити комету

У Коломиї завершують будівництво нової поліклініки

Коломийський будинок-інтернат закритий для громади, — висновок Уповноваженого з прав людини в області

Прикарпатська поліція запрошує на роботу

п’ятниця 30.12.2016

Події та люди 2016 року: чим Коломиї запам’ятається рік, що минає

У Коломиї шукають свідків ДТП, яка трапилася на Карпатській. ФОТО

АТО: зведення штабу та карта боїв, 30 грудня 2016 року

Патрульні у Хмельницьку зробили смертельні постріли у чоловіка, який кидався з шилом на перехожих

З’явилися подробиці затримання на хабарі посадовців контролюючих органів

Біля ратуші у Коломиї горіла автівка. ВІДЕО

Вже місяць комунальники не можуть зрізати поламані під час снігопаду гілки на Грушевського. ФОТОФАКТ

Коломийські рятувальники просять бути обережними на свята зі свічками та електричними гірляндами

Міський голова та депутати прокоментували бюджет Коломиї на 2017 рік

В Україні хочуть ввести субсидії на придбання електромобілів

Центр Коломиї перекриють у святкові дні

“Відкрите місто”: заохотити громаду і владу спільно розв’язувати проблеми Коломиї

У прикарпатських школах процвітає насильство?

З 17 січня потяг Київ – Івано-Франківськ курсуватиме до Ворохти

На Прикарпатті на хабарі у 2 тисячі доларів спіймали посадовців контролюючих органів

Суперфінал сезону “Танцюють всі!”: підтримаймо коломиянина Влада Курочку!

Понад півтори тисячі вживаних авто пригнали прикарпатці з 1 серпня

Двоє 22-річних киян заблукали на Говерлі

Пройти війну, щоб дізнатись ціну сімейного щастя: Уродженець Коломийщини про службу добровольцем

У коломиянки забрали 3-річну доньку. ВІДЕО

четвер 29.12.2016

За минулу добу шахраї видурили в прикарпатців 13 тисяч гривень

Завантажити більше

Статті

Фото

Відео

На Закарпатті пес 2 дні охороняв на колії поранену подругу, лягаючи...

0
Два дні поспіль в селі Цеглівка (Тийглаш) на Ужгородщині можна було спостерігати, як на діючій залізничній колії лежали два собаки. Як з'ясувалося, увесь цей час...

“Кохана, я скоро повернуся”: бійці АТО присвятили зворушливу пісню своїм другим...

0
Зворушливу пісню присвятили своїм другим половинкам бійці АТО. Відеозапис опублікований на сторінці Окремої тактичної групи ДУК ПС імені капітана Воловика в Facebook, передає "Дзеркало Коломиї". “Не за горами...

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#ГРОШІ: Куди витрачають кошти з бюджету Коломиї

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