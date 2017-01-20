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Дзеркало Коломиї. Новини Коломиї. Новини Коломийщини.

Статті

Іванна Червінська: “Найперший мій вболівальник — це мама”

Завідувач Коломийської районної аптеки: “Очікуємо на зниження цін на ліки на...

Що влада готує коломиянам у році прийдешнім

Йорданське льодове містечко у Нижньому Вербіжі створюють десятий рік поспіль. ФОТОРЕПОРТАЖ

Як виглядає нова Коломийська поліклініка всередині. ФОТОРЕПОРТАЖ

Міський голова Ігор Слюзар не дотримав обіцянки, що жодний тренер не...

Соняхи під Амвросіївкою і російські танки

Коломия вшанувала сто років Леонтовичевого “Щедрика”. РЕПОРТАЖ

У Коломиї працює “Фабрика бородатих друзів”, де зі шкіри виготовляють портмоне,...

Готуймося до підвищення вартості проїзду в маршрутках Коломиї

Приголомшливий результат Влада Курочки на “Танцюють всі”: “Я зміг прославити рідну...

У Коломиї лунала справжня гуцульська коляда з трембітами, рогами й скрипками....

Михайло Арсак відзначає 60-літній ювілей: “Музей – це все, що в...

Передплатили газету “Дзеркало Коломиї” – виграли призи! РЕЗУЛЬТАТИ РОЗІГРАШУ

Вражаюче відео, як у Коломиї за 60 днів збудували світло-музичний Водограй...

Вболівальники біатлону з Коломиї брати Могильняки про поїздку в Нове-Место: “Нас...

Фото

Відео

Коломиянка Тамара Степюк просить врятувати їй життя. ВІДЕО

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68-річна коломиянка Тамара Вікторівна Степюк просить врятувати їй життя. Після перенесених на ногах двох інфарктів та гіпертонічного кризу, жінці терміново потрібно встановити кардіостимулятор. Вартує така операція...

На Прикарпатті патрульні затримали неадекватного водія, який назвав себе “заслуженим артистом”....

0
Учора зранку патрульні поліцейські по вулиці Галицькій зупинили автомобіль порушника, який, повертаючи на бічну вулицю, не увімкнув покажчик повороту. Водій зупиненого автомобіля мав явні...

Через сильний мороз коломиян позаливало фекаліями. ВІДЕО

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Маєте квартиру в Коломиї, але в місті не живете? Обов'язково попросіть когось із родичів чи знайомих доглядати за помешканням. У час сильних морозів залишати...

Останні новини

субота 21.01.2017

Мешканців Коломиї запрошують на різдвяний концерт “Родинна коляда”

На Прикарпатті підприємців “трусять” попри мораторій на проведення перевірок

Один з найкращих університетів світу відкрив стипендійну програму для українців на $70 тисяч

На Прикарпатті зіткнулися автобус і мінівен: восьмеро людей в лікарні. ФОТО

Іванна Червінська: “Найперший мій вболівальник — це мама”

Українці багато п’ють і в такому вигляді ходять по вулицях, – іноземці про перебування...

Івано-Франківщина – у п’ятірці найзакритіших для бізнесу областей України. ІНФОГРАФІКА

Завідувач Коломийської районної аптеки: “Очікуємо на зниження цін на ліки на 40%”

Французька актриса Ванесса Параді зіграє у стрічці про війну в Україні

Прикарпатець влаштував криваву різанину в магазині: один чоловік загинув, ще один у лікарні

На Прикарпатті визначили найкращу книжку 2016 року

10 мальовничих сіл Західної України, які варто відвідати. ФОТО

На Коломийщині чоловік оголював перед дітьми свої статеві органи

На Прикарпатті через отруєння чадним газом загинули чоловік та вагітна жінка

Український фільм про подорож байкерів від Києва до Карпат здобув платину на міжнародному кінофесті

На Снятинщині місцеві мешканці нарікають на нелегальне захоронення сміття

На Прикарпатті розслідують справу про спробу самоспалення. ВІДЕО

Керівництво Львівської митниці відсторонено від виконання обов’язків через підозру у хабарництві

Sinoptik: Погода у Коломиї на 21 січня

п’ятниця 20.01.2017

На хабарі в 3 тисячі доларів викрили сільського голову на Прикарпатті

У Коломиї обрали найсильніших важкоатлетів Прикарпаття, які візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях. ВІДЕО

У Європі відкрився перший підводний музей. ФОТО

У Коломиї презентували соціальний відеоролик про громадський бюджет

“Задзвеніли у вікнах шиби”: у 30-х роках преса писала про землетрус у Коломиї

Оприлюднили відео з автентичним вбранням Прикарпаття та ще чотирьох регіонів

У Національному музеї Гуцульщини відкрили виставку “Разом до храму” з самобутніми творами сакрального мистецтва....

Музей писанки відновив роботу

“Кіборг” з Коломиї Василь Кузьмин розповів про останні дні оборони Донецького аеропорту

Що влада готує коломиянам у році прийдешнім

Опублікували неймовірні світлини Розколяди у Криворівні з висоти пташиного польоту. ФОТО

Roshen закриває кондитерську фабрику в Росії

Кабмін збільшив посадові оклади держслужбовців на 15%

На Прикарпатті собака бійцівської породи напав на інспектора “Муніципальної варти”. ФОТО

Родина прикарпатського богатиря взяла участь у фотопроекті “Великий тато України”. ФОТО

На кордоні з Польщею другу добу немає черг

Життя після проекту: Влад Курочка повернувся до Коломиї. ВІДЕО

20 січня – Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Івана

На Франківщині прогнозують підвищення цін на хліб

четвер 19.01.2017

Йорданське льодове містечко у Нижньому Вербіжі створюють десятий рік поспіль. ФОТОРЕПОРТАЖ

До Івано-Франківська їде “Океан Ельзи”

На Прикарпатті чоловік вихопив у 9-річної дитини на вулиці телефон

Вчені навчились визначати рівень інтелекту за аватаркою в соцмережі

На Буковелі горів більярдний зал

Де в Україні найдешевше житло і найбагатші покупці. КАРТА

Міністерство освіти оприлюднило графік проведення ЗНО-2017

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Вражаюче відео, як у Коломиї за 60 днів збудували світло-музичний Водограй Любові

Останні новини

субота 21.01.2017

Мешканців Коломиї запрошують на різдвяний концерт “Родинна коляда”

На Прикарпатті підприємців “трусять” попри мораторій на проведення перевірок

Один з найкращих університетів світу відкрив стипендійну програму для українців на $70 тисяч

На Прикарпатті зіткнулися автобус і мінівен: восьмеро людей в лікарні. ФОТО

Іванна Червінська: “Найперший мій вболівальник — це мама”

Українці багато п’ють і в такому вигляді ходять по вулицях, – іноземці про перебування...

Івано-Франківщина – у п’ятірці найзакритіших для бізнесу областей України. ІНФОГРАФІКА

Завідувач Коломийської районної аптеки: “Очікуємо на зниження цін на ліки на 40%”

Французька актриса Ванесса Параді зіграє у стрічці про війну в Україні

Прикарпатець влаштував криваву різанину в магазині: один чоловік загинув, ще один у лікарні

На Прикарпатті визначили найкращу книжку 2016 року

10 мальовничих сіл Західної України, які варто відвідати. ФОТО

На Коломийщині чоловік оголював перед дітьми свої статеві органи

На Прикарпатті через отруєння чадним газом загинули чоловік та вагітна жінка

Український фільм про подорож байкерів від Києва до Карпат здобув платину на міжнародному кінофесті

На Снятинщині місцеві мешканці нарікають на нелегальне захоронення сміття

На Прикарпатті розслідують справу про спробу самоспалення. ВІДЕО

Керівництво Львівської митниці відсторонено від виконання обов’язків через підозру у хабарництві

Sinoptik: Погода у Коломиї на 21 січня

п’ятниця 20.01.2017

На хабарі в 3 тисячі доларів викрили сільського голову на Прикарпатті

У Коломиї обрали найсильніших важкоатлетів Прикарпаття, які візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях. ВІДЕО

У Європі відкрився перший підводний музей. ФОТО

У Коломиї презентували соціальний відеоролик про громадський бюджет

“Задзвеніли у вікнах шиби”: у 30-х роках преса писала про землетрус у Коломиї

Оприлюднили відео з автентичним вбранням Прикарпаття та ще чотирьох регіонів

У Національному музеї Гуцульщини відкрили виставку “Разом до храму” з самобутніми творами сакрального мистецтва....

Музей писанки відновив роботу

“Кіборг” з Коломиї Василь Кузьмин розповів про останні дні оборони Донецького аеропорту

Що влада готує коломиянам у році прийдешнім

Опублікували неймовірні світлини Розколяди у Криворівні з висоти пташиного польоту. ФОТО

Roshen закриває кондитерську фабрику в Росії

Кабмін збільшив посадові оклади держслужбовців на 15%

На Прикарпатті собака бійцівської породи напав на інспектора “Муніципальної варти”. ФОТО

Родина прикарпатського богатиря взяла участь у фотопроекті “Великий тато України”. ФОТО

На кордоні з Польщею другу добу немає черг

Завантажити більше

Статті

Фото

Відео

Коломиянка Тамара Степюк просить врятувати їй життя. ВІДЕО

0
video
68-річна коломиянка Тамара Вікторівна Степюк просить врятувати їй життя. Після перенесених на ногах двох інфарктів та гіпертонічного кризу, жінці терміново потрібно встановити кардіостимулятор. Вартує така операція...

На Прикарпатті патрульні затримали неадекватного водія, який назвав себе “заслуженим артистом”....

0
Учора зранку патрульні поліцейські по вулиці Галицькій зупинили автомобіль порушника, який, повертаючи на бічну вулицю, не увімкнув покажчик повороту. Водій зупиненого автомобіля мав явні...

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Вражаюче відео, як у Коломиї за 60 днів збудували світло-музичний Водограй Любові

#ГРОШІ: Куди витрачають кошти з бюджету Коломиї

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