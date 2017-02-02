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Субота 04.02 2017
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Дзеркало Коломиї. Новини Коломиї. Новини Коломийщини.

Статті

“Якби не діти і не їхнє бажання тренуватися і здобувати перемоги,...

Новини Коломиї та Коломийщини.

Проїзд у маршрутках: все, що варто знати коломиянину

Перервані життя: ким були загиблі під Авдіївкою військові?

Мешканці мікрорайону Аеропортна проти сусідства з інсинератором. ФОТО

Хвилювання за освіту чи за власні вікна? Про конфлікт між депутатами...

Де відпочити на українську зарплату

Хто витримає довше — гараж чи хворе серце старої жінки?

Про будівництво у Коломиї Народного дому “Просвіта”, або коли надія жевріє...

Невшанована пам’ять невідомих солдатів

Освітянський розворот: про реформу освіти у Коломиї

Сесія міської ради: від підняття зарплати вихователям садочків до проїзду для...

Цікаві факти про Українські Карпати

Тікаючи від безвиході: хто вони, українці, які вирішили емігрувати

Поки що не до дітей — в освіті централізація

При Катедральному соборі відкрили перший християнський дитсадок Коломийсько-Чернівецької єпархії. ФОТО

Уродженець Коломиї Мирослав Кавацюк викладає в інституті у Нідерландах: “Займайтесь тим,...

Фото

Відео

Майкл Щур про Укрзалізницю, Гройсмана та дружину Трампа. ВІДЕО

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Вийшов десятий випуск програми Майкла Щура.Сьогодні про таке:– Гройсман і Укрзалізниця. Перепідпорядковував-перепідпорядковував і перепідпорядкував – Трамп і жіноча краса. Чому в очах у Меланії бринить сльоза? –...

Як живе легендарна 10 бригада: коломияни познайомилися з особовим складом та...

0
За рік реставраційних робіт у військовій частині, що на вулиці Моцарта, закипіло життя. Тут, як знаємо, дислокується кістяк 10-ї гірсько-штурмової бригади, її штаб. Малі...

Мешканка Косівщини відзначила 100-річчя. ВІДЕО

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Мешканці Космача Парасковії Юріївні Слочак виповнилося 100 років. Ювілярку вітає родина і громада.У день свята в хатині ювілярки було весело та гамірно до...

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    Проїзд у маршрутках: все, що варто знати коломиянину

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    Перервані життя: ким були загиблі під Авдіївкою військові?

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    Вражаюче відео, як у Коломиї за 60 днів збудували світло-музичний Водограй Любові

    Останні новини

    Який проект в Коломиї влада має втілити першочергово?
      П’ятниця 03.02.2017

      Жахлива ДТП у Коломиї: водій загинув на місці, пасажир у лікарні

      Психолог розповів, як правильно сваритися

      На Франківщині ліквідували незаконну автозаправку. ФОТО

      Помер міський голова Луцька

      На Франківщині перекинулась вантажівка. ФОТОФАКТ

      ГПУ затримала директора департаменту НБУ на хабарі у 25 тисяч доларів. ФОТО

      “Дзеркало Коломиї” стало найтиражнішою газетою на Коломийщині. ВІДЕО

      На Прикарпатті підприємцям дали п’ять місяців на зміну вивісок

      “Якби не діти і не їхнє бажання тренуватися і здобувати перемоги, я би вже...

      8-річний син загиблого Героя АТО отримав від волонтерів омріяний телефон. ВІДЕО

      На Коломийщині депутат облради вдарив журналіста

      Нацбанк попередив українців про масові звільнення

      Перевізник з Коломиї пожалівся на Розенка: “Передайте йому, що Гарат казав, що він “придурок”,...

      Експерти Bellingcat встановили місця стрільби з Градів по Авдіївці

      У Коломиї закупили 120 кг суміші для ямкового ремонту дороги на Січових Стрільців, Мазепи...

      На Прикарпатті збирають допомогу для Авдіївки

      У Рунгурах люди перекрили дорогу через підвищення проїзду у маршрутках

      Керівник “Укрзалізниці” Войцех Балчун каже, що концерти не заважають роботі

      На Закарпатті прикордонник, який погорів на хабарі, намагався змити тисячі гривень в унітаз. ФОТО

      Анонс цікавих подій у Коломиї на вихідні з 3 по 5 лютого

      На Верховинщині дружина вбила чоловіка, бо той повернувся з роботи п’яним

      “Укрзалізниця” запустила мобільний додаток з продажу квитків

      Колишній начальник міліції в Коломиї, який “кришував” наркотрафік, далі сидітиме під вартою

      Доба в АТО: двоє військових загинули, дев’ять поранено

      Sinoptik: Погода у Коломиї на 03 лютого

      Четвер 02.02.2017

      На Західній Україні розшукують грабіжника, який спеціалізується на дітях. ФОТО

      На Франківщині померла лижниця, яка травмувалася на Буковелі

      Бабак Тимко зробив свій прогноз, коли настане весна

      Лікарі нової поліклініки у Коломиї звернулися до Андрія Іванчука з проханням про придбання рентген-апарата

      Стали відомі деталі ДТП, в якій загинув 27-річний мешканець Коломиї

      Свідок розповів, як начальник регіонального фонду Держмайна Зіновій Жовнір вимагав у нього хабар. ФОТО

      Підприємцям Прикарпаття надходять телефонні дзвінки від шахраїв

      У Коломиї мешканець Львівщини намагався обікрасти столярний цех

      Газовики проводять у Коломиї демонтаж лічильників. ВІДЕО

      У вихідні працівники Бурштинської ТЕС планують перекрити трасу Львів – Івано-Франківськ

      Завантажити більше

      Статті

      Фото

      Відео

      Майкл Щур про Укрзалізницю, Гройсмана та дружину Трампа. ВІДЕО

      0
      video
      Вийшов десятий випуск програми Майкла Щура.Сьогодні про таке:– Гройсман і Укрзалізниця. Перепідпорядковував-перепідпорядковував і перепідпорядкував – Трамп і жіноча краса. Чому в очах у Меланії бринить сльоза? –...

      Як живе легендарна 10 бригада: коломияни познайомилися з особовим складом та...

      0
      За рік реставраційних робіт у військовій частині, що на вулиці Моцарта, закипіло життя. Тут, як знаємо, дислокується кістяк 10-ї гірсько-штурмової бригади, її штаб. Малі...

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      Вражаюче відео, як у Коломиї за 60 днів збудували світло-музичний Водограй Любові

      #ГРОШІ: Куди витрачають кошти з бюджету Коломиї

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