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понеділок 09.01 2017
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Дзеркало Коломиї. Новини Коломиї. Новини Коломийщини.

Статті

Життя в режимі “очікування свята”

Уродженка Коломийщини створює у Португалії дизайнерський одяг, який має визнання на...

Мар’ян Присяжнюк: “Відчуваєте, що можете повести за собою інших? Тоді вам...

Історія військового 10-ї бригади, який пробув у полоні: “Війна вибрала мене…”

Майя Григорчук: “До чужого болю звикнути неможливо”

У Коломиї завершують будівництво нової поліклініки

Події та люди 2016 року: чим Коломиї запам’ятається рік, що минає

“Відкрите місто”: заохотити громаду і владу спільно розв’язувати проблеми Коломиї

Гроші, за які житиме Коломия: аналіз бюджету міста на 2017 рік....

“Бурчики” єднають українців не закликами, а діями

Різдвяна Швайцарія зсередини: журналістка з Коломиї про традиції святкування

Святковий настрій своїми руками: коломиянки Ірина Куриляк та Марина Матейчук створюють...

Водноспортивному комплексу у Коломиї бути? Ціна питання – 90 мільйонів

Фото

Відео

Екстремальне селфі: у шторм на вершині гори Піп Іван прикарпатець відзняв...

0
Шанувальник гірського туризму Назар Заросляк з Івано-Франківська зробив "селфі" на вершині гори Піп Іван у штормову погоду, яка накрила масив Чорногора 4 січня. За словами...

У мережі опублікували давню національну колядку з Покуття. ВІДЕО

0
video
Опублікували національну колядку, яку на Покутті виконували майже сто років тому. Колядує Теодора Храпко, 1933 р. н., з села Завалля Снятинського району. Відео на своїй сторінці у Фейсбуці розмістила...

Останні новини

понеділок 09.01.2017

Вбивство Степана Бандери готувалося дуже довго: опубліковано книгу про те, як убили лідера ОУН

На Коломийщині затримали машину незаконно зрубаного дуба

Через сильний мороз та вітер туристів закликають утриматися від походів Чорногірським хребтом

На Прикарпатті рятувальники розблоковують дороги та звільняють транспорт з снігових заметів

У мережі опублікували світлину вертепу на Прикарпатті 70 років тому

10 речей, які ви можете робити щодня, щоб стати розумнішими

На Франківщині через негоду обмежили рух великовагового транспорту

2017-ого українці можуть оформити спадщину без нотаріуса

За минулу добу на Коломийщині замерзло двоє чоловіків, ще двоє – з обмороженнями у...

Sinoptik: Погода у Коломиї на 09 січня

неділя 08.01.2017

Патріархові коломийського краєзнавства, почесному громадянинові Коломиї Степанові Андріїшину виповнилося 80

На Різдво у зоні АТО поранено шестеро українських військовослужбовців

На Коломийщині чоловік потрапив до лікарні з обмороженням: це п’ятий випадок в області

Люта зима: на Прикарпатті морози сягнуть позначки -25°

Небайдужі коломияни разом з працівниками ДСНС рятували лебедів, які замерзали на міському озері. ВІДЕО

субота 07.01.2017

Найвищий мешканець Америки пишається своїм українським корінням

На горі Піп Іван сильні вітри збивають туристів з ніг. ВІДЕО

На Коломийщині затримали авто, яке перевозило незаконно зрубану деревину

Різдвяні гуцульські страви, які можуть вразити чужих, — Олег Moх Гнатів

На трасі Львів – Івано-Франківськ перекинулось авто. ФОТО

У Коломиї на озері замерзають лебеді. ФОТО

Ігор Слюсарчук з Коломиї став переможцем турніру WGK у Китаї

На Верховинщині автобус з’їхав з дороги в сніг

Добірка кращих українських колядок. АУДІО

Екстремальне селфі: у шторм на вершині гори Піп Іван прикарпатець відзняв відео стихії

Ангельське виконання: Іванна Червінська з Коломийщини до Різдва записала колядку “Темненької ночі”. ВІДЕО

На Прикарпатті на Різдво оголосили штормове попередження

З Різдвом Христовим!

п’ятниця 06.01.2017

Унікальні різдвяні листівки УПА: як виготовлялися і поширювалися у підпіллі. ФОТО

У мережі опублікували давню національну колядку з Покуття. ВІДЕО

На Коломийщині зареєстровано перший випадок захворювання на новий тип грипу “Гонконг”

Поліція закрила кримінальне провадження щодо бізнесмена з Прикарпаття Бахматюка, який є власником зруйнованого кінотеатру...

На Коломийщині дитина отруїлася чадним газом

Нацгвардієць вразив виконанням молитви-колядки про воїнів АТО. ВІДЕО

Мальовничі міста світу, які надзвичайно прекрасні взимку. ФОТО

6 січня — навечір’я Різдва Христового або Святий Вечір: традиції, звичаї, прикмети

Шахраї продовжують ошукувати довірливих прикарпатців

Святий вечір: традиційно потрібно подати на стіл 12 пісних різдвяних страв

Україна отримала перший транш папської гуманітарної допомоги

На період Різдвяних свят середмістя Коломиї перекриють

Завантажити більше

Останні новини

понеділок 09.01.2017

Вбивство Степана Бандери готувалося дуже довго: опубліковано книгу про те, як убили лідера ОУН

На Коломийщині затримали машину незаконно зрубаного дуба

Через сильний мороз та вітер туристів закликають утриматися від походів Чорногірським хребтом

На Прикарпатті рятувальники розблоковують дороги та звільняють транспорт з снігових заметів

У мережі опублікували світлину вертепу на Прикарпатті 70 років тому

10 речей, які ви можете робити щодня, щоб стати розумнішими

На Франківщині через негоду обмежили рух великовагового транспорту

2017-ого українці можуть оформити спадщину без нотаріуса

За минулу добу на Коломийщині замерзло двоє чоловіків, ще двоє – з обмороженнями у...

Sinoptik: Погода у Коломиї на 09 січня

неділя 08.01.2017

Патріархові коломийського краєзнавства, почесному громадянинові Коломиї Степанові Андріїшину виповнилося 80

На Різдво у зоні АТО поранено шестеро українських військовослужбовців

На Коломийщині чоловік потрапив до лікарні з обмороженням: це п’ятий випадок в області

Люта зима: на Прикарпатті морози сягнуть позначки -25°

Небайдужі коломияни разом з працівниками ДСНС рятували лебедів, які замерзали на міському озері. ВІДЕО

субота 07.01.2017

Найвищий мешканець Америки пишається своїм українським корінням

На горі Піп Іван сильні вітри збивають туристів з ніг. ВІДЕО

На Коломийщині затримали авто, яке перевозило незаконно зрубану деревину

Різдвяні гуцульські страви, які можуть вразити чужих, — Олег Moх Гнатів

На трасі Львів – Івано-Франківськ перекинулось авто. ФОТО

У Коломиї на озері замерзають лебеді. ФОТО

Ігор Слюсарчук з Коломиї став переможцем турніру WGK у Китаї

На Верховинщині автобус з’їхав з дороги в сніг

Добірка кращих українських колядок. АУДІО

Екстремальне селфі: у шторм на вершині гори Піп Іван прикарпатець відзняв відео стихії

Ангельське виконання: Іванна Червінська з Коломийщини до Різдва записала колядку “Темненької ночі”. ВІДЕО

На Прикарпатті на Різдво оголосили штормове попередження

З Різдвом Христовим!

п’ятниця 06.01.2017

Унікальні різдвяні листівки УПА: як виготовлялися і поширювалися у підпіллі. ФОТО

У мережі опублікували давню національну колядку з Покуття. ВІДЕО

На Коломийщині зареєстровано перший випадок захворювання на новий тип грипу “Гонконг”

Поліція закрила кримінальне провадження щодо бізнесмена з Прикарпаття Бахматюка, який є власником зруйнованого кінотеатру...

На Коломийщині дитина отруїлася чадним газом

Нацгвардієць вразив виконанням молитви-колядки про воїнів АТО. ВІДЕО

Мальовничі міста світу, які надзвичайно прекрасні взимку. ФОТО

Завантажити більше

Статті

Фото

Відео

Екстремальне селфі: у шторм на вершині гори Піп Іван прикарпатець відзняв...

0
Шанувальник гірського туризму Назар Заросляк з Івано-Франківська зробив "селфі" на вершині гори Піп Іван у штормову погоду, яка накрила масив Чорногора 4 січня. За словами...

У мережі опублікували давню національну колядку з Покуття. ВІДЕО

0
video
Опублікували національну колядку, яку на Покутті виконували майже сто років тому. Колядує Теодора Храпко, 1933 р. н., з села Завалля Снятинського району. Відео на своїй сторінці у Фейсбуці розмістила...

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#ГРОШІ: Куди витрачають кошти з бюджету Коломиї

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