У Коломиї капелани УГКЦ встановили цілодобове чергування біля Благовіщенської церкви

Координаційна рада військових капеланів УГКЦ у Коломиї прийняла рішення щодо подальших богослужінь біля храму Благовіщення.

Про це у Facebook повідомив капелан Василь Довганюк, пише Дзеркало Коломиї.

“Богослужіння щоденно о 9.00, 13.00, 17.00 духовенством УГКЦ.

Цілодобове чергування і молитви.

Заборона служіння біля храму представникам МП.

Координатор військових капеланів Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ – о. Михайло Дзюба!” – йдеться у дописі.

Як писало Дзеркало Коломиї, на початку літа громада міста та священики намагалися переконати парафіян церкви Благовіщення Діви Марії вийти з-під Московського патріархату.

Після перемовин приміщення храму опечатали.

Згодом невідомі пригрозили фізичною розправою “кіборгу” Василю Кузьмину за його позицію щодо повернення законним господарям храму Благовіщення.

Коломийсько-Чернівецька єпархія УГКЦ зробила заяву щодо подій навколо храму Благовіщення і опублікувала історичні відомості про церкву.

Московський патріархат у свою чергу звинуватив Коломийську міську раду в “розпалюванні ворожнечі та дестабілізації міжконфесійних відносин в регіоні”.

В результаті частина парафіян вирішила перейти з підпорядкування Московського патріархату до Київського.

Нагадаємо, суд частково задовільнив позов Московського патріархату проти поліції та міськради у Коломиї.

Як повідомлялося, днями про вихід з-під Московського патріархату заявила церковна громада у Старому Гвіздці, що на Коломийщині.

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