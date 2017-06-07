Благовіщенська церква під Московським патріархатом: чи буде поставлено крапку?

Четвертий рік в Україні триває війна на Сході, і тільки тепер в Коломиї порушили питання про підпорядкування Благовіщенської церкви Пречистої Діви Марії, що на кладовищі “Монастирок” на вул. Карпатській.

Церква Благовіщення, побудована у 1587 році, належить до пам’яток архітектури національного значення області, це найкращі зразки гуцульського сакрального будівництва. Церква мала потрапити до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, але цього не сталося через, зокрема, непроведені УПЦ (МП) необхідні ремонтні роботи. В акті огляду стану церкви, здійсненого групою експертів Національного комітету ІКОМОС України та Польщі 2009 року, зазначено: “Визнати стан пам’ятки за аварійний і такий, що вимагає негайного проведення реставраційно-консерваційних рятувальних робіт. Причиною такого стану є протиправна діяльність релігійної громади УПЦ, яка використовує пам’ятку без належної документації і здійснює самовільні перебудови…”

На початку 1990-тих років Благовіщенську церкву передали віруючим Російської Православної Церкви (згодом Український Екзархат РПЦ був перейменований на Українську Православну Церкву в єдності з Московським патріархатом).

Храм мав перебувати в їхньому підпорядкуванні, доки не буде збудовано новий. У 1997 році УПЦ МП звела свою церкву на бульварі Лесі Українки (колишня вул. Кірова). Але храм Благовіщення досі залишається у їхньому підпорядкуванні…

У Коломиї активісти порушили питання про вихід Благовіщенської церкви з-під Московського патріархату, наголосивши, що на Сході триває російсько-українська війна. Також вони вимагають збереження історичної цінності храму, адже досі церковна громада належно не доглядала за будівлею.

Хронологія подій

25 травня

На сесії Коломийської міськради депутат Ігор Костюк та “кіборг” Василь Кузьмин порушили питання приналежності Благовіщенської церкви у Коломиї до Московського патріархату.

Гетьман України Микола Пантелюк також підтримав ініціативу коломиян.

Міський голова Ігор Слюзар висловив своє бачення цивілізованого виходу із ситуації, запропонувавши насамперед заручитися підтримкою громади: “Московському патріархату у Коломиї допомагати ніхто не буде”.

4 червня, День Пресвятої Трійці

З ініціативи громадських активістів від міської ратуші до символічної могили борцям за незалежність України пройшла велелюдна хода, в якій взяли участь представники різних політичних партій та громадських організацій, духовенство УГКЦ, представники депутатського корпусу та виконавчих структур.

Громада міста та священики намагалися переконати парафіян церкви Благовіщення вийти з-під Московського патріархату, наголошуючи: “В країні війна, а московський патріархат керується ідеями загарбника, тому ми не хочемо, щоб коломийська святиня мала якийсь зв’язок із окупантами!”.

Парафіяни такою пропозицією були обурені.

Згодом священики УГКЦ та учасники мітингу зайшли до храму. Коломияни звернулися до вірян і наставників УПЦ (Московського патріархату): дозволити всім містянам відвідувати церкву, адже наразі багатьох патріотів зупиняє підпорядкованість Благовіщенської церкви.

Для уникнення конфліктів приміщення храму опечатали до врегулювання проблеми в рамках законодавства. Біля храму цілодобово чергує поліція.

6 червня

Представники усіх конфесій міста разом з парафіянами та громадськими активістами зустрілися у залі засідань ратуші. Як повідомляє прес-служба міськради, ця перша зустріч на офіційному рівні мала на меті сформувати список людей, які готові представляти релігійні та громадські організації у питанні, якій конфесії належатиме найдавніша церква Коломиї – церква Благовіщення.

“Я би не хотів називати цю ситуацію конфліктом: ні міжконфесійним, ні міжгромадянським, ані міським чи національним. Те, що відбувається сьогодні, йде правильним шляхом”, – наголосив на зустрічі заступник міського голови Володимир Бойцан.

Усі охочі мали можливість висловитися з приводу того, які є підстави зміни конфесійної приналежності Благовіщенської церкви, чому це питання є нині актуальним і які факти наразі є у розпорядженні осіб, котрі будуть запропоновані до координаційної ради з цього питання.

Погрози “кіборгу” Василю Кузьмину

Після зустрічі невідомі пригрозили фізичною розправою “кіборгу” Василю Кузьмину за його позицію щодо повернення храму Благовіщення.

“Хочу повідомити, що після обговорення питань стосовно церкви мав зустріч з групою молодих людей, які чітко заявили свою позицію на рахунок московського патріархату і погрожували мені фізичним усуненням… Заявляю чітко і без задумування: свою позицію не зміню і бажаю вам при спробі довести справу до кінця, інакше буду діяти я…”

Наступного дня на засіданні Василь Кузьмин додав, що молодики чекали на нього біля його будинку.

На погрози Василеві Кузьмину відреагував і отець Михайло Дзюба.

“Це вже занадто! Вони переступили межу! Як капелан Майдану, наших бійців на Донбасі і “Чорної Сотні” заявляю: Або покайтесь, або ми вас усіх разом вивеземо на лінію фронту! Хто б собі міг уявити, що тут, у Коломиї, кирило-путінські посіпаки будуть погрожувати нашим воїнам-кіборгам? Це вже край! А далі прірва, але для них, для тих москальських псів!” – написав на своїй сторінці у Фейсбуці капелан.

На питання про погрози у бік В. Кузьмина представники УПЦ (МП) запропонували йому звертатися до правоохоронних органів.

7 червня

Під головуванням міського голови Ігоря Слюзара була створена робоча група з вирішення питання про підпорядкування церкви, до якої увійшли представники влади, депутатського корпусу, всіх релігійних конфесій міста та громадські активісти. Відбулося перше засідання.

КОМЕНТАРІ

Настоятель Благовіщенської церкви Василь КОБЕЛЬСЬКИЙ: “Ми молитовно з’єднані, в тому числі і з патріархом Кірілом”

“У 1999 році ми отримали автономію від Москви. Ми молитовно з’єднані з 15 православними патріархами по світу, в тому числі і з патріархом Кірілом. А представляє церкву в Україні блаженніший Онуфрій. А патріарх всієї Русі – Кіріл. Це факт. І це політика, на жаль. Плюс війна ця підігріла. Є влада, а я зобов’язаний підкорятися…

4 червня, коли ми служили Божественну Літургію, я побачив ходу, тоді ми швидко зателефонували в СБУ, приїхала поліція. УГКЦ відслужили панахиду біля Хреста голодомору воїнам УПА. Потім мене оточили хлопці, які воювали. Питається мене представник СБУ: “Ви не проти, щоб ці люди зайшли помолитися до храму?” Так як храм перебуває на балансі держави, ми не мали права сказати “ні” та й згідно з християнськими чеснотами ми не могли відмовити. Я кажу: “Так, ви маєте право піти помолитися”.

Відслуживши, вони сказали мені: “Храм ми забираємо тому, що це є наша спадщина, а вам пропонуємо переходити разом з паствою до греко-католицької церкви. Вони вас приймуть. Греко-католицький владика в курсі ситуації”. На що я відповів: “Я поважаю вас, як християн, але я буду помирати в православній церкві. Давайте розійдемося з вами чисто у правовому полі”.

Юридичний документ – це договір від 1991 року про постійне право користування, яке дано громаді і там не вказано термін чи право вибору релігії і на цій підставі ми отримали документ”.

Віталій ДИМНИЧ, отець УПЦ (МП): “Перехід храму може відбутися тільки через рішення суду. 25 років ми тут служимо, а зараз нам закидають, чому ми тут…

В Україні нас називають Московським патріархатом лише для того, щоб легше було відрізняти одних від інших.

Нам ніяк не кажуть трактувати у храмі війну, що відбувається на Сході. Нам кажуть тільки молитися за життя українців, наших братів і сестер…”.

Коломийсько-Чернівецька єпархія УГКЦ: “Храм має бути повернений законним власникам”

“Коломийсько-Чернівецька єпархія УГКЦ, як і вся Українська Греко-Католицька Церква, послідовно виступає за збереження в Україні міжконфесійного миру і злагоди й нікому не наказує і не рекомендує захоплювати силою храми чи будь-яке інше майно. Зазначені події не були ініціативою Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ, а місцевої громади міста Коломиї, оскільки питання знову актуалізувалось напередодні, на черговій сесії міської ради Коломиї, де було порушено питання щодо збереження історичної цінності цього храму.

Храм Благовіщення Пресвятої Богородиці є історичним храмом Української Греко-Католицької Церкви й відмовлятись від нього на користь інших релігійних конфесій ми не маємо жодного морального і юридичного права.

Ми закликаємо усіх до спокійного і справедливого вирішення цього питання, беручи до уваги, що наша громада, як жест братньої любові і порозуміння, погодилася на використання цього храму громадою Української Православної Церкви (Московського патріархату), допоки вони не збудують свого храму. На даний час православна громада збудувала свій храм, в якому відбуваються богослужіння, тому ми вже давно очікуємо, відповідно до чесності сумління, храм Благовіщення Пресвятої Богородиці, що на кладовищі “Монастирок” в Коломиї, буде повернений законним власникам”.

Роман КІЦЕЛЮК, отець УГКЦ: “Чому багато тих людей, в яких тече українська кров, продовжують прислуговувати ворогові? Чому багато наших співгромадян у Коломиї продовжує служити чужій державі і церкві? Цю пам’ятку архітектури намагалися зберегти наші греко-католицькі священики, реконструюючи його. Одним з таких відомих священиків був Іван Озаркевич.

На жаль, досі у цьому храмі служать не до кінця свідомі люди. Я не хочу вже говорити за духовенство, може по-іншому вони вже не можуть… Можливо, завербовані. Але дивує, що наші співгромадяни, деякі з яких навіть називають себе інтелігенцією, підтримує ту ворожу церкву в Україні. Має бути не тільки відновлена історична правда, але виконані і норми європейського права. Ця будівля має бути повернута правдивим його власникам”.

Микола ОСТАФІЙЧУК, отець УГКЦ: “Спочатку настоятель храму о. Василь Кобельський був готовий перейти до УГКЦ, але батюшки, що приїхали до Коломиї після неділі, почали його “пресувати”.

Зараз туди ходить коломиян десь до десятка, чимало перейшли до Михайлівської церкви.

Представники УПЦ (МП) зараз привозять під храм на підмогу людей з Косова, Стопчатова, Ценяви, Франківська, Чернівців… Там практично немає коломиян, що протестують…”

Голова Івано-Франківської ОДА Олег ГОНЧАРУК також прокоментував ситуацію: “Міжконфесійні проблеми повинні бути врегульовані шляхом консенсусу і в рамках законодавства України. Прикарпаття завжди було прикладом толерантності та взаєморозуміння. Ми нікому не дозволимо накручувати ситуацію в області, створювати конфлікти між людьми, незалежно від причин і учасників таких конфліктів”.

Довідково. На Коломийщині найбільше храмів Московського патріархату в області

Із 30 храмів та монастирів на Коломийщині розміщені дев’ять.

Два з них – безпосередньо в Коломиї: Свято-Успенський собор та Благовіщенський храм. Ще шість храмів та один монастир діють у Коломийському районі.

У 2015 році з підпорядкування Московського патріархату вийшла церква Покрови Пресвятої Богородиці села Михалків. На парафіяльних зборах громада церкви заявила про перехід під юрисдикцію Української Православної Церкви Київського патріархату.