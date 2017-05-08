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Середа 10.05 2017
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Дзеркало Коломиї. Новини Коломиї. Новини Коломийщини.

Статті

Родина з Коломийщини, яка пройшла дві війни: дідусь воював під час...

Скульптор-самоук з Рунґурів ліпить свої фігури для цілої України. ФОТО

Цвібак – дивне слово і солодкий харч: давній рецепт з Коломиї

Мирослав Симчич і його другий янгол-охоронець

Коломия у вирі танцю: гучно відкрили II фестиваль народної хореографії “Покутські...

Коломийські вітрини без рекламного хаосу. Частина третя

video

Перед Музеєм писанки у Коломиї представили 300 фоторобіт Андрія Коника. ФОТО+ВІДЕО

Валерій Дідорак: “Ну що то за життя без музики, без кави...

Коломийська скрипалька Ольга Бундзяк вже втретє взяла участь у півмарафоні. ФОТО

Довбушів музей у Печеніжині – скарбниця старожитностей

Богдан Томенчук

У Коломиї відбулася літературна зустріч з Богданом Томенчуком. ФОТО

Двері, які пам’ятають минуле: новий проект “Дзеркала Коломиї” із збереження автентичних...

Театральний скандал у Коломиї та Монте-Карло у Станиславові 110 років тому

Бійці АТО налаштовані рішуче, а Любомир Жупанський — на лікарняному: як...

У Коломиї відкрили ювілейний фестиваль “Писанка” і встановили рекорд України з...

Учасники АТО проти Любомира Жупанського і електронна черга у дитсадки: як...

Фото

Відео

Перед Музеєм писанки у Коломиї представили 300 фоторобіт Андрія Коника. ФОТО+ВІДЕО

0
video
2 травня на площі перед Музеєм писанкового розпису відбулася посмертна фотовиставка талановитого коломиянина Андрія Коника. Хлопець помер від важкої хвороби.На благодійному заході представили 300...

У мережу виклали відео Писаного Каменю з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

0
video
Василь Дячук оприлюднив на Youtube відео, відзняте на Писаному Камені в Карпатах.Неймовірну красу природи автор зняв квадрокоптером DJI Phantom 3.Писаний Камінь — геологічна пам’ятка природи...

Бійці АТО налаштовані рішуче, а Любомир Жупанський — на лікарняному: як...

0
Сьогодні у ратуші відбулись збори стосовно конфлікту між секретарем міської ради Любомиром Жупанським та учасником АТО Володимиром Островським.Нагадаємо, на минулу сесію Коломийської міськради, яка...

Останні новини

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    Вівторок 09.05.2017

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    Родина з Коломийщини, яка пройшла дві війни: дідусь воював під час Другої світової, а...

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    Через зниження нормативів на енергоносії з 1 травня суми субсидій дещо зменшаться

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    У Коломиї вчилися створювати солом’яні іграшки. ФОТОРЕПОРТАЖ

    Скульптор-самоук з Рунґурів ліпить свої фігури для цілої України. ФОТО

    У Франківську відкрилась благодійна посмертна виставка-продаж фоторобіт Андрія Коника. ФОТО

    20-річна українка намагалася перетнути кордон у валізі. ФОТО+ВІДЕО

    Франківці та гості міста прийшли вклонитись мощам Матері Терези. ФОТО

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    Останні новини

    Зовнішня реклама у середмісті Коломиї. Ваше ставлення:
      Вівторок 09.05.2017

      На львівському вокзалі виявили сумку з боєприпасами. ФОТО+ВІДЕО

      У мережу виклали фото галицької сім’ї, зроблене 100 років тому бельгійським солдатом. ФОТО

      На Франківщині закликають врятувати унікальний храм, який руйнують реставратори

      Школі в Еміратах потрібні вчителі з України

      Школярам з Коломийщини провели майстер-клас у рамках всеукраїнського проекту “Зіркові уроки футболу”. ВІДЕО

      У Коломиї відбудеться благодійний бал на підтримку онкохворого Захарчика Грекуляка

      В Україні змінять правила медичного огляду для водіїв

      Квитки для Євробачення-2017 у Києві друкують російською мовою. ФОТО

      На посмертній виставці фоторобіт Андрія Коника у Франківську вдалося зібрати понад 15 тисяч гривень....

      У жахливій аварії на Коломийщині загинула дівчина-водій. ФОТО

      На Прикарпатті відкрили багатофункціональний спорткомплекс. ФОТО

      На Франківщині зіткнулися “ВАЗ” і “Фіат Скудо”: постраждало троє людей

      “Ми будемо до останнього!” – 21-річний художник з Прикарпаття командує добровольчим підрозділом на Сході....

      У середмісті Коломиї на голову жінці впав піноблок

      Sinoptik: Погода у Коломиї на 09 травня

      Понеділок 08.05.2017

      Сумний кінець історії сімейства лелек, за якими в онлайні стежили тисячі людей. ВІДЕО

      У Карпатах відбувся чемпіонат України з гірського бігу. ФОТО

      “На щастя обійшлося без жертв”, — патрульні про концерт Тіни Кароль у Франківську

      На Прикарпатті рятувальники закликають батьків пильнувати своїх дітей під час відпочинку біля водойм

      У Києві урочисто відкрили ”Євробачення-2017″

      Коломийські “Карпати” лідирують в обласному чемпіонаті з футболу. ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

      У Коломиї відбувся чемпіонат з танців на пілоні. ВІДЕО

      На Прикарпатті відбудують Успенський собор ХІІ століття

      Більше розеток у купе і кавовий автомат: нові залізничні вагони приємно здивують пасажирів

      У Коломиї відбувся майстер-клас з малювання на склі. ФОТОРЕПОРТАЖ

      На паперовій фабриці у Коломиї вкотре гасили пожежу

      Концерт Тіни Кароль у Франківську: загубилося 20 дітей, ще 20 людям медики надавали допомогу...

      Родина з Коломийщини, яка пройшла дві війни: дідусь воював під час Другої світової, а...

      До 355-річчя від дня заснування міста презентували нову пісню про Івано-Франківськ. ВІДЕО

      Через зниження нормативів на енергоносії з 1 травня суми субсидій дещо зменшаться

      Поліція використовуватиме новітні технології під час масових заходів в Україні. ФОТО+ВІДЕО

      На Прикарпатті сім’я з 5 осіб отруїлася невідомою речовиною

      Неділя 07.05.2017

      У Коломиї вчилися створювати солом’яні іграшки. ФОТОРЕПОРТАЖ

      Скульптор-самоук з Рунґурів ліпить свої фігури для цілої України. ФОТО

      У Франківську відкрилась благодійна посмертна виставка-продаж фоторобіт Андрія Коника. ФОТО

      Завантажити більше

      Статті

      Фото

      Відео

      Перед Музеєм писанки у Коломиї представили 300 фоторобіт Андрія Коника. ФОТО+ВІДЕО

      0
      video
      2 травня на площі перед Музеєм писанкового розпису відбулася посмертна фотовиставка талановитого коломиянина Андрія Коника. Хлопець помер від важкої хвороби.На благодійному заході представили 300...

      У мережу виклали відео Писаного Каменю з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

      0
      video
      Василь Дячук оприлюднив на Youtube відео, відзняте на Писаному Камені в Карпатах.Неймовірну красу природи автор зняв квадрокоптером DJI Phantom 3.Писаний Камінь — геологічна пам’ятка природи...

      Веб-камера "Водограй любові"

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      #ГРОШІ: Куди витрачають кошти з бюджету Коломиї

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