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У Коломиї невідомі погрожують “кіборгу” Василю Кузьмину щодо повернення церкви Благовіщення

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Як повідомлялося раніше, на сесії Коломийської міської ради порушили питання щодо збереження історичної цінності церкви Благовіщення. Атовець Василь Кузьмин закликав вирішити це питання якнайшвидше, бо це неприпустимо, щоб пам’ятка архітектури була у розпорядженні Московського патріархату.

У неділю, 4 червня, громада міста та священики намагалися переконати парафіян церкви Благовіщення Діви Марії вийти з-під Московського патріархату.

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Після перемовин приміщення храму опечатали.

Вчора невідомі пригрозили фізичною розправою “кіборгу” Василю Кузьмину за його позицію щодо повернення законним господарям храму Благовіщення у Коломиї.

Про це Василь Кузьмин повідомив у соцмережі.

Я ніколи не звертався до Вас з постами різного характеру….Але в даний час рахую, що зобов’язаний. Усі ви знаєте ситуацію, яка склалась на рахунок Церкви Благовіщення… Хочу повідомити Вас, що сьогодні після обговорення питань стосовно церкви….мав зустріч з групою молодих людей, які чітко заявили свою позицію на рахунок московського патріархату і погрозили мені фізичним усуненням…. Заявляю чітко і без задумування: свою позицію не поміняю і бажаю вам при спробі довести справу докінця, інакше буду діяти я…”

На погрози Василеві Кузьмину відреагував і отець Михайло Дзюба.

Це вже занадто! Вони переступили межу! Як капелан Майдану, наших бійців на Донбасі і “Чорної Сотні” заявляю: Або покайтесь, або ми вас, виродки, усіх разом вивеземо на лінію фронту! Хто б собі міг уявити що тут, у Коломиї, кирило-путінські посіпаки будуть погрожувати нашим воїнам-кіборгам???!!! Це вже край! А далі прірва, але для них, для тих москальських псів! Слава Нації!” – написав капелан.

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1 коментар

  1. Шановні-Коломия-ці-хто-загрожуе-Кіборгу-і-не-тільки-,немісце-проживати-в-Коломиї.Церква-ніколи-небула-під-юрездикціею-Москалів-вона-завжди-була-Греко-Гатолицька.Ті-хто-зазіхають-на-нашу-святиню-геть-зУкраїнської-землі.