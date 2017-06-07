У Коломиї невідомі погрожують “кіборгу” Василю Кузьмину щодо повернення церкви Благовіщення

Як повідомлялося раніше, на сесії Коломийської міської ради порушили питання щодо збереження історичної цінності церкви Благовіщення. Атовець Василь Кузьмин закликав вирішити це питання якнайшвидше, бо це неприпустимо, щоб пам’ятка архітектури була у розпорядженні Московського патріархату.
У неділю, 4 червня, громада міста та священики намагалися переконати парафіян церкви Благовіщення Діви Марії вийти з-під Московського патріархату.
Після перемовин приміщення храму опечатали.
Вчора невідомі пригрозили фізичною розправою “кіборгу” Василю Кузьмину за його позицію щодо повернення законним господарям храму Благовіщення у Коломиї.
Про це Василь Кузьмин повідомив у соцмережі.
“Я ніколи не звертався до Вас з постами різного характеру….Але в даний час рахую, що зобов’язаний. Усі ви знаєте ситуацію, яка склалась на рахунок Церкви Благовіщення… Хочу повідомити Вас, що сьогодні після обговорення питань стосовно церкви….мав зустріч з групою молодих людей, які чітко заявили свою позицію на рахунок московського патріархату і погрозили мені фізичним усуненням…. Заявляю чітко і без задумування: свою позицію не поміняю і бажаю вам при спробі довести справу докінця, інакше буду діяти я…”
На погрози Василеві Кузьмину відреагував і отець Михайло Дзюба.
“Це вже занадто! Вони переступили межу! Як капелан Майдану, наших бійців на Донбасі і “Чорної Сотні” заявляю: Або покайтесь, або ми вас, виродки, усіх разом вивеземо на лінію фронту! Хто б собі міг уявити що тут, у Коломиї, кирило-путінські посіпаки будуть погрожувати нашим воїнам-кіборгам???!!! Це вже край! А далі прірва, але для них, для тих москальських псів! Слава Нації!” – написав капелан.
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Шановні-Коломия-ці-хто-загрожуе-Кіборгу-і-не-тільки-,немісце-проживати-в-Коломиї.Церква-ніколи-небула-під-юрездикціею-Москалів-вона-завжди-була-Греко-Гатолицька.Ті-хто-зазіхають-на-нашу-святиню-геть-зУкраїнської-землі.