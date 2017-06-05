У Коломиї виник конфлікт через церкву Московського патріархату. ВІДЕО

Громада міста та священики намагалися переконати парафіян церкви Благовіщення Діви Марії вийти з-під Московського патріархату.

Нагадаємо, напередодні на черговій сесії міської ради порушили питання щодо збереження історичної цінності храму.

Однак міський голова заявив: “Московському патріархату у Коломиї допомагати ніхто не буде”.

Тоді спільно з депутатами дійшли до думки, що парафіяни храму мають добровільно вийти з підпорядкування Московського Патріархату.

Минуло трохи більше тижня, і у місті активісти та священики УГКЦ організували ходу до могили Січових Стрільців, що біля кладовища “Монастирок”.

Після молитви заявили: хочуть аби громада прийняла мудре рішення, і вийшла з підпорядкування Московському патріархату. Парафіяни храму пропозицією були обурені.

На церковному подвір’ї виник конфлікт. Однак священики УГКЦ та учасники мітингу до храму все ж таки зайшли, повідомляє НТК.

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