У Коломиї виник конфлікт через церкву Московського патріархату. ВІДЕО

Громада міста та священики намагалися переконати парафіян церкви Благовіщення Діви Марії вийти з-під Московського патріархату.
Нагадаємо, напередодні на черговій сесії міської ради порушили питання щодо збереження історичної цінності храму.
Однак міський голова заявив: “Московському патріархату у Коломиї допомагати ніхто не буде”.
Тоді спільно з депутатами дійшли до думки, що парафіяни храму мають добровільно вийти з підпорядкування Московського Патріархату.
Минуло трохи більше тижня, і у місті активісти та священики УГКЦ організували ходу до могили Січових Стрільців, що біля кладовища “Монастирок”.
Після молитви заявили: хочуть аби громада прийняла мудре рішення, і вийшла з підпорядкування Московському патріархату. Парафіяни храму пропозицією були обурені.
На церковному подвір’ї виник конфлікт. Однак священики УГКЦ та учасники мітингу до храму все ж таки зайшли, повідомляє НТК.
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Конфлікт виник не “через Церкву Московського Патріархату”, а через людей, віруючих УГКЦ, які разом з “Чорною сотнею” прийшли “переконувати” громаду перейти в іншу віру, що в свою чергу є проявом релігійної нетерпимості та порушенням конституційних прав прихожан. Очевидець