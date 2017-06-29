Суд задовольнив скаргу релігійної громади УПЦ МП на бездіяльність Коломийської поліції щодо “захоплення” Благовіщенської церкви

Сьогодні, 29 червня, Коломийський міськрайонний суд розглянув скаргу членів релігійної громади Української Православної Церкви (Московського патріархату. – Ред.) Благовіщення Пресвятої Діви Марії у Коломиї на бездіяльність Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє прес-служба суду, пише Дзеркало Коломиї.

Досліджуючи матеріали справи, суд встановив, що 9 червня 2017 року члени релігійної громади подали заяву до Коломийського відділу поліції про вчинення дій, що містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 161, 180 КК України, а саме 4 червня 2017 року була “спроба незаконного захоплення Храму Благовіщення Пресвятої Діви Марії священнослужителями іншої конфесії”.

Однак подане ними повідомлення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відповідно до норм КПК України, за наслідками розгляду їх заяви, внесено не було.

А тому вважають, що посадові особи прокуратури чи органу досудового слідства зобов’язані прийняти і зареєструвати подану заяву про вчинення кримінальних правопорушень та розпочати досудове розслідування.

Суд, вивчивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку захисника скаржників, представника поліції, прийшов до висновку – скаргу членів релігійної громади задовольнити та зобов’язав Коломийський відділ поліції внести до ЄРДР відомості про кримінальні правопорушення, вказані в заяві про вчинення кримінальних правопорушень, поданій членами релігійної громади.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, на сесії міської ради порушили питання щодо збереження історичної цінності храму Благовіщення.

У неділю, 4 червня, громада міста та священики намагалися переконати парафіян церкви Благовіщення Діви Марії вийти з-під Московського патріархату.

Після перемовин приміщення храму опечатали.

Згодом невідомі пригрозили фізичною розправою “кіборгу” Василю Кузьмину за його позицію щодо повернення законним господарям храму Благовіщення.

Коломийсько-Чернівецька єпархія УГКЦ зробила заяву щодо подій навколо храму Благовіщення і опублікувала історичні відомості про церкву.

Московський патріархат у свою чергу звинуватив Коломийську міську раду в “розпалюванні ворожнечі та дестабілізації міжконфесійних відносин в регіоні”

В результаті частина парафіян вирішила перейти з підпорядкування Московського патріархату до Київського.

Нагадаємо, єпископ УПЦ МП поскаржився в ОБСЄ на “спробу захоплення” Благовіщенської церкви в Коломиї.