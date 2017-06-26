Єпископ УПЦ МП поскаржився в ОБСЄ на “спробу захоплення” Благовіщенської церкви в Коломиї. ВІДЕО

Єпископ УПЦ МП поскаржився в ОБСЄ на “спробу захоплення” Благовіщенської церкви в...

Голова представництва УПЦ (Московського патріархату) при міжнародних європейських організаціях, єпископ Баришівський Віктор Коцаба взяв участь у нараді ОБСЄ у Відні.

Нарада, присвячена свободі релігії та віри, була додатковою. В роботі наради взяли участь представники країн-учасниць ОБСЄ, дипломати, правозахисники, представники конфесій та релігійних організацій, повідомляє КУРС.

Єпископ Віктор доповів у тому числі про спробу захоплення представниками УГКЦ за допомогою влади Благовіщенського храму УПЦ МП в місті Коломиї.У своїй доповіді вимагав повернення церкві вилученого майна.

“Представляю Українську православну церкву – найчисельнішу групу в Україні, яка налічує понад 12 тисяч релігійних організацій. Стосовно віруючих УПЦ впродовж останніх років застосовуються дискримінаційні, протиправні і незаконні дії, які порушують право на свободу совісті. З останніх подій нас турбує спроба захоплення Благовіщенської церкви в Коломиї за участі представників греко-католицької церкви при сприянні місцевої влади. Релігійна ворожнеча навмисне розпалюється із використанням центральних ЗМІ“, – виступив єпископ Московського патріархату.

У підсумку вимагав від ОБСЄ провести розслідування всіх фактів порушення прав вірних УПЦ (МП) та забезпечити повернення у власність УПЦ (МП) майна, вилученого, за його словами, насильницьким шляхом.

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Під час доповіді єпископ Віктор не зазначив патріархальну приналежність.

Нагадаємо, 5 червня під тиском громадськості в Коломиї зачинили і опечатали унікальну пам’ятку дерев’яної архітектури – церкву Благовіщення Пресвятої Богородиці, яка перебуває в користуванні релігійної громади УПЦ (Московського патріархату).

Представники Коломийської міської ради, громадських організацій, релігійних громад різних конфесій домовилися, що в цивілізований спосіб, без силових конфліктів вирішать подальшу долю церкви-пам’ятки.

Нещодавно поліцейські оштрафували єпархію УПЦ Московського патріархату в Коломиї за вирощування нарковмісних рослин.

Нагадаємо, з-під Московського патріархату частина парафіян хоче перейти до Київського.

