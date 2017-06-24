У Коломиї на території УПЦ Московського патріархату вирощували нарковмісні рослини. ФОТО

На території УПЦ Московського патріархату на Бульварі Лесі Українки у Коломиї правоохоронці виявили посіви нарковмісних рослин, а саме – маку.

Про це “Галці” повідомив начальник Коломийської поліції Остап Білейчук.

Всього виявили 51 рослину. Факт правоохоронці зареєстрували, проводиться експертиза.

Провадження закриють, оскільки нема необхідної кількості маку. Однак правоохоронці складуть протокол за статтею 106 КУпАП на відповідальних осіб.

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