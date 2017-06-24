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У Коломиї на території УПЦ Московського патріархату вирощували нарковмісні рослини. ФОТО

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Фото ілюстративне

На території УПЦ Московського патріархату на Бульварі Лесі Українки у Коломиї правоохоронці виявили посіви нарковмісних рослин, а саме – маку.

Про це “Галці” повідомив начальник Коломийської поліції Остап Білейчук.

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Всього виявили 51 рослину. Факт правоохоронці зареєстрували, проводиться експертиза.

Провадження закриють, оскільки нема необхідної кількості маку. Однак правоохоронці складуть протокол за статтею 106 КУпАП на відповідальних осіб.

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Фото Євгенія Гапича
Фото Євгенія Гапича

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