Суд перевірить, чи справді лікується жінка-водій, яку на Прикарпатті двічі ловили на скандальних ДТП

Суд перевірить, чи справді лікується жінка-водій, яку на Прикарпатті двічі ловили на...

Як повідомляли, на Прикарпатті жінка-водій, яку двічі ловили на скандальних ДТП, може уникнути покарання.

Сьогодні Івано-Франківський міський суд мав розглянути адміністративну справу скандально відомої Тетяни Михайлової за ст. 185 КУаП – злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського. Порушниця до суду не з’явилася, пише Курс.

Нагадаємо, проти Тетяни Михайлової відкрите й кримінальне провадження. У березні на вул. Криховецькій вона за кермом позашляховика BMW X5 виїхала на зустрічну смугу, збила трьох людей, серед яких патрульний поліцейський, та втекла з місця аварії. Коли її затримали патрульні, жінка поводилась агресивно та лаялась. Згодом тест на алкоголь виявився позитивним – 1,85 проміле, а водійка визнала, нібито випила 50 грамів коньяку, святкуючи перемогу на тендері. Івано-Франківский міський суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів та призначив заставу 1 336 000 грн. Апеляційний суд зменшив розмір застави до 256 тисяч гривень. 13 квітня жінка вийшла з СІЗО.

23 липня патрульні поліцейські вдруге затримали Тетяну Михайлову, яка в стані алкогольного сп’яніння кидалася під автомобілі на вулиці Сахарова та нападала на працівників наркодиспансеру.

На порушницю склали три адмінпротоколи – за ст. 173 (Дрібне хуліганство), ст. 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) та ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) КУаАП.

Пізніше медики заборонили правоохоронцям проводити слідчі дії, бо жінка на стаціонарному лікуванні в психіатричному відділенні однієї з лікарень Івано-Франківська.

Сьогодні, коли суд мав розглянути одну із адміністративних справ щодо Михайлової, її адвокат повідомив, що вона продовжує лікування, яке триватиме ще два-три тижні.

Суддя Олег Лазарів зазначив, що суд подасть запит на інформацію у медзаклад, щоб з’ясувати, чи справді порушниця перебуває на лікуванні і скільки часу їй потрібно для одужання.

До речі, кримінальне провадження щодо Михайлової до суду ще так і не передали.

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