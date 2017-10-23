На Прикарпатті затримали водія, який п’яним вчинив дві ДТП і втік

Як повідомляли, на Франківщині п’яний водій вчинив дві ДТП і втік.

У франківській ДТП поліціянти запідозрили, що водій може бути причетним до аварії в Павлівці. Крім того, за візуальними ознаками, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його доставили до медичного закладу для проведення медосвідчення на факт вживання алкоголю, пише Місто.

В результаті проведеної експертизи у його крові виявлено 2,69 проміле алкоголю. Згодом водій утік з медзакладу.

Правоохоронці розшукали водія на Тисмениччині. Зловмисника затримали. Він ще перебував у стані сп’яніння. Цю інформацію підтвердили у прес-службі Нацполіції Прикарпаття.

Водій пояснював, що налякався і тому двічі за вечір тікав: спочатку з Павлівки до Івано-Франківська, а потім самостійно покинув лікарню. Попередньо вину у вчинених аваріях визнав.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження.

Фото з місця ДТП у Павлівці:

Фото з місця ДТП в Івано-Франківську:

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