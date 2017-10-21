На Франківщині п’яний водій вчинив дві ДТП і втік. ФОТО

Вчора, 20 жовтня, о 19:34 год. у Павлівці Тисменицького району сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій водій, наїхавши на пішохода, утік з місця події.

В результаті 54-річного пішохода з політравмою госпіталізували до реанімації обласної лікарні, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області.



Проте уже за кілька хвилин утікач вчинив повторну ДТП у Франківську на вул. Галицькій (біля ресторану “Овен”), де його затримала поліція.