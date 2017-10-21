На Франківщині п’яний водій вчинив дві ДТП і втік. ФОТО

Вчора, 20 жовтня, о 19:34 год. у Павлівці Тисменицького району сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій водій, наїхавши на пішохода, утік з місця події.
В результаті 54-річного пішохода з політравмою госпіталізували до реанімації обласної лікарні, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області.
Проте уже за кілька хвилин утікач вчинив повторну ДТП у Франківську на вул. Галицькій (біля ресторану “Овен”), де його затримала поліція.
Поліцейські виявили свіжі сліди механічних пошкоджень на автомобілі, що викликало підозру на причетність до вчинення вищевказаного наїзду на пішохода.
Водієві провели медосвідчення на факт вживання алкоголю.У його крові виявлено 2,69 проміле алкоголю.
Проте водію, жителю одного із ближніх сіл обласного центру, при проходженні медогляду вдалося втекти з медзакладу, і наразі правоохоронці встановлюють місце його перебування.
Транспортний засіб поміщено на майданчик для тимчасово затриманого транспорту, як речовий доказ причетності до ДТП.
За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження.
Як повідомлялося, вчора на Франківщині авто збило на смерть молодого чоловіка, водій втік.
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