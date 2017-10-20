Деталі вчорашньої ДТП у Коломиї, в якій постраждала молода жінка

Як повідомлялося раніше, вчора у Коломиї автівка під керуванням 36-річної жінки-водія з Калуського району збила молоду коломиянку.

Як повідомили Дзеркалу Коломиї у місцевій поліції, ДТП сталася на вул. Карпатській на пішохідному переході.

Як стало відомо, 21-річна потерпіла – на п’ятому місяці вагітності. Її з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку госпіталізували в реанімацію Коломийської ЦРЛ.

Наразі у поліції з’ясовують всі обставини ДТП. Відкрито кримінальне провадження. Триває слідство.