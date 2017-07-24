Я переїхала “мусора” і пишаюся, – франківські патрульні вдруге затримали п`яну Тетяну Михайлову. ВІДЕО

Вчора патрульні вдруге затримали Тетяну Михайлову, яка 31 березня вчинила ДТП з потерпілими. Навесні апеляційний суд зменшив розмір застави Михайловій через вчинену аварію і вона, сплативши кошти, вийшла із СІЗО 13 квітня.

Тоді за рішенням суду жінка повинна була б утриматися від спілкування з потерпілими і свідками, не виїжджати за кордон, не відвідувати заклади, де продаються спиртні напої.

Вчора Тетяна Михайлова в громадському місці з`явилася у п`яному вигляді. Жінка поводилася агресивно, виражалася нецензурно і погрожувала медикам, поліцейським та журналістам, пише МІСТО.

Інцидент трапився на вулиці Сахарова. Там нетвереза жінка кидалася під машини. Коли на місце приїхали медики, то жінка не хотіла проїхати з ними. Потім раптово сама зайшла в службовий автомобіль. У ньому вчиняла хуліганські дії, а ще била фельдшера. Проте найбільше дісталося лікарю – пані Оксані. Медики викликали поліцейських. Свідки та інспектори упізнали, що це винуватиця ДТП на вул. Крихівецькій – Тетяна Михайлова. У цій ДТП постраждали троє осіб, серед них – поліцейський Ігор Палійчук, який добровольцем пішов в АТО ще до служби у поліції.

Жінку відвезли в наркодиспансер, аби перевірити на стан сп`яніння. У медзакладі вона відмовилася пройти тест. Поводилася ще агресивніше та кричала на все горло. Опісля патрульні забрали порушницю у міський відділ поліції, що на вул. Бельведерська, 32. На місці уже були журналісти. Пані Михайлова продовжувала виражатися нецензурно, при цьому не виконувала законні вимоги поліцейських. Кидалася на журналістів і погрожувала усім присутнім.

За період перебування у відділі поведінка Тетяни Михайлової не змінювалася – кричала, плакала, виражалася нецензурно та погрожувала…Постійно телефонувала комусь і просила забрати її або викликати на місце “Мішу Боднарчука”. Проте ніхто так і не приїхав за жінкою.

Серед гучних фраз Михайлової у відділі поліції запам`яталися наступні: ваша родина “здохне”; у вас батьки є; коли ви здохнете, “мусора”; я переїхала “мусора” і я пишаюся цим; селфіки “гавно”; я переїхала селфіка і це кльово; вас треба “прикончити”.

Патрульні ознайомили пані Михайлову з усіма правами, запропонували безкоштовну правову допомогу, але та відмовилася від всього. Навіть складені адмінматеріали не підписала.

На неї патрульні склали три протоколи: за статтею 173 КУпАП (Дрібне хуліганство), за статтею 178 КУпАП (Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п’яному вигляді) та за статтею 185 КУпАП (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця).

Потерпіла від агресивної Михайлової лікарка написала заяву у поліцію та звернулася за допомогою до медиків. Більше про інцидент розповіла нашим журналістам у телефонній розмові. Каже, що за період часу проведений з неадекватною жінкою, могла б врятувати чиєсь життя.

Коли патрульні сказали, що пані Михайлова вільна, бо у кризовий центр медики не вважали за потрібне забирати її, то вона позбирала речі, взулася і самостійно вирушила з міського відділу. Тільки повернула, аби вийти на вул. Бельведерську – побачила нашу журналістку та почала бігти до неї з погрозами. У результаті зловила за руку та почала дряпати і хотіла нанести удар рукою, але патрульні швидко заспокоїли неврівноважену жінку. Журналістка написала заяву в поліцію, адже пані Михайлова не перший раз погрожувала і виражалася нецензурно у сторону нашої знімальної групи. Додамо, що з періоду ДТП Тетяна Михайлова висловлювалася нецензурно у сторону нашої редакції і знімальної групи в тому силі. Такі дії повторилися і сьогодні.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика! 18+

ДОВІДКОВО У СПРАВІ ТЕТЯНИ МИХАЙЛОВОЇ:

Нагадаємо, 12 квітня, апеляційний суд зменшив заставу для жінки, яка збила трьох людей і втекла з місця події.

Підозрювана оскаржила ухвалу Івано-Франківсього міського суду про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або 1 мільйон 336 тисяч гривень застави. Тепер жінці зменшили розмір застави до 256 тис грн.

Як повідомили кореспондентам МІСТА у прес-службі Івано-Франківського апеляційного суду, ще вчора питання про внесення застави вирішувалося. Принаймні, кошти були перераховані.

Керівник Івано-Франківського слідчого ізолятора управління Державної пенітенціарної служби України в Івано-Франківській області Володимир Атаманюк каже, що о 10:45, сьогодні, 13 квітня, підозрювану Михайлову звільнено з СІЗО.

Пояснив, що заставу таки внесли вчора, але так як кошти не прийшли вчасно, то підозрювана була у СІЗО до сьогоднішнього дня. Зараз Михайлова на волі.

Винуватиця ДТП, за рішенням суду, повинна утриматися від спілкування з потерпілими і свідками, не виїжджати за кордон. У разі внесення застави суд також заборонив підозрюваній відвідувати заклади, де продаються спиртні напої.

Нагадаємо, 31 березня у Крихівцях трапилася ДТП, у якій постраждали троє осіб, серед них – інспектор патрульної поліції у м. Івано-Франківську.

Одразу ж наступного дня, 1 квітня, в Івано-Франківському міському суді підозрюваній Тетяні Михайловій обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою на 60 днів. Також визначено заставу – 1 336 000 грн.

Того ж дня наші кореспонденти у відеосюжеті з Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, з’ясували, у якому стані потерпілі. Троє постраждалих – молоді чоловіки, віком 22, 23 та 25 років.

Що цікаво, стосовно підозрюваної Михайлової місяць тому було розпочате кримінальне провадження за порушення, пов’язане з підприємницькою діяльністю.

Довідково:

Михайлова обвинувачується у кримінальному правопопушенні за ч. 1 ст. 135 та ч. 2 ст. 286 ККУ (Завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу або внаслідок іншого безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов’язаний був піклуватися про цю особу і мав змогу надати їй допомогу, а також у разі, коли він сам поставив потерпілого в небезпечний для життя стан; Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Вона в стані алкогольного сп’яніння на великій швидкості виїхала на дорогу, де збила трьох людей. Серед них патрульний поліцейський.