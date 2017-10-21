На Прикарпатті жінка-водій, яку двічі ловили на скандальних ДТП, може уникнути покарання

Ніхто не заперечить той факт, що одіозна Тетяна Михайлова з Івано-Франківщини знайома персона на всеукраїнському рівні. Жінка двічі за цей рік потрапляла в інциденти, які були резонансними: ДТП, хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень і злісна непокора.

Про це пише “МІСТО”.

Проте досі невідомо чи покарають білявку і на якій стадії проходять слідчі дії. Журналісти подали запит в ГУ НП в Івано-Франківській області, аби з’ясувати це.

Нагадаємо, 31 березня Тетяна Михайлова вчинила ДТП з потерпілими. Навесні апеляційний суд зменшив розмір застави Михайловій через вчинену аварію і вона, сплативши кошти, вийшла із СІЗО. Тоді за рішенням суду жінка повинна була б утриматися від спілкування з потерпілими і свідками, не виїжджати за кордон, не відвідувати заклади, де продаються спиртні напої.

Проте 23 липня патрульні вдруге затримали Тетяну Михайлову. Вона в громадському місці з’явилася у п’яному вигляді. Жінка поводилася агресивно, висловлювалася нецензурно і погрожувала медикам, поліцейським та журналістам. Уже за два дні стало відомо, що медики заборонили слідчим спілкуватися з Михайловою, бо вона у психіатричному відділенні.

Відтак, на сьогоднішній день від поліції чи прокуратури ніяких повідомлень не було по справах, у яких фігурує Михайлова. Де знаходиться жінка – вдома чи у психіатричному відділення – невідомо.

Журналісти отримали відповідь на запит від поліції: слідчі дії “заморожені”. Досудове розслідування у кримінальному провадженні через ДТП і залишення місця аварії зупинено у зв’язку із захворюванням підозрюваної.

Як припускають у ЗМІ, найімовірніше, жінка досі у психіатричному відділенні від липня.

Таке тривале перебування у психіатричному відділенні може дозволити Тетяні Михайловій уникнути покарання. Для прикладу, якщо буде висновок експерта, що людина на той період не усвідомлювала своїх дій, то їй призначать лікування в психіатричних закладах. Відтак, кримінальне провадження закриють. Простіше кажучи, від водіння напідпитку до неосудності через “хворобу”.

Станом на сьогодні щодо ДТП кримінальне провадження зупинене. І це передбачено законом через хворобу. Щодо легких тілесних – закрите. А от щодо адмінматеріалів, складених патрульними, то через деякий час їх також закриють, бо особа не з`являлася на слухання.

Довідково у справі Михайлової:

Затримали вдруге – відео 16+

Затримали вперше – відео 16+

31 березня у Крихівцях трапилася ДТП, у якій постраждали троє осіб, серед них – інспектор патрульної поліції у м. Івано-Франківську.

Одразу ж наступного дня, 1 квітня, в Івано-Франківському міському суді підозрюваній Тетяні Михайловій обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою на 60 днів. Також визначено заставу – 1 336 000 грн.

Того ж дня наші кореспонденти у відеосюжеті з Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, з’ясували, у якому стані потерпілі. Троє постраждалих – молоді чоловіки, віком 22, 23 та 25 років.

12 квітня апеляційний суд зменшив заставу для жінки, яка збила трьох людей і втекла з місця події у Крихівцях, 31 березня.

Підозрювана оскаржила ухвалу Івано-Франківсього міського суду про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або 1 мільйон 336 тисяч гривень застави. Тепер жінці зменшили розмір застави до 256 тис грн.

Керівник Івано-Франківського слідчого ізолятора управління Державної пенітенціарної служби України в Івано-Франківській області Володимир Атаманюк проінформував, що о 10:45 13 квітня підозрювану Михайлову звільнено з СІЗО.

Винуватиця ДТП, за рішенням суду, повинна утриматися від спілкування з потерпілими і свідками, не виїжджати за кордон. У разі внесення застави суд також заборонив підозрюваній відвідувати заклади, де продаються спиртні напої.