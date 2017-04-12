Апеляційний суд зменшив розмір застави жінці, яка, будучи в нетверезому стані, збила на Франківщині трьох людей

Нещодавно Івано-Франківський міський суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці для жінки-водія, яка поблизу Івано-Франківська, керуючи “BMW X5”, на великій швидкості збила трьох людей, серед яких патрульний поліцейський.

Мова йде про франківчанку Тетяну Михайлову, якій суд визначив запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою. Суд також призначив заставу у розмірі 1 мільйон 336 тисяч гривень, пише Фіртка.

Сьогодні, 12 квітня, в Апеляційному суді Івано-Франківської області слухається скарга про відміну постанови суду першої інстанції щодо визначеного запобіжного заходу.

Попередні два слухання апеляції не відбулись через відсутність захисника та раптове неззздужання одного з суддів колегії.

Сьогодні колегія суду у складі суддів Шкрібляк, Гриновецький, Повзло зібралась у повному складі. Перед початком розгляду захисник Михайлової попросив долучити до матеріалів справи розписки про отримання коштів на лікування потерпілих та копії китанцій.

Також просить долучити копії, які засвідчують, що діти підозрюваної проживають з чоловіком у Лисці і довідки про те, що дитина знаходиться у обласній лікарні та довідки про те, що Михайлова перебувала у Лисецькій ЦРЛ.

Також захисник Сергій Любчик долучив документи,які засвідчують,що після огляду у СІЗО після черепно-мозкової травми Михайловій призначене симптоматичне лікування. В Апеляційний скарзі захисник наголошує, що підозра необґрунтована, оскільки немає відповідних експертних висновків, недоведені ризики, на які посилається слідчий суддя та невраховано те, що Михайлова виховує двох малолітніх дітей та не притягувалась раніше до відпрвідальності.

Крім того адвокат зазначив, що Мизайлова не залишала потерпілих без допомоги. Просить зменшити заставу до 64 тисяч гривень або застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

“Вважаю, що слідчий суддя підійшов формально до ухвали”,- зазначив адвокат.

Сама Михайлова зазначила, що дуже шкодує, шо так сталось.

“У потерпілих прошу пробачення, шкода, що неможливо повернути час назад. Враховуючи те, що моя дитина у лікарні прошу зглянутись наді мною”, – сказала Михайлова.

Прокурор у суді зазначив, що потерпілі отримали тяжкі ушкодження, а в ході досудового розслідування і судового розгляду першої інстанції обгрунтовані ризики, що Михайлова може переховуватися.

Крім того додав, що жінка може чинити тиск на свідків.

“Розмір застави визначений судом є повністю обґрунтованим і відповідає обставинам вчиненого. Слід врахувати те, що особа перебувала за кермом у стані алкоспяніння”, – зазначив прокурор.

Також наголосив, що обраний запобіжний захід є необхідним. Відтак просить апеляційний суд залишити ухвалу першої інстанції без змін.

Суддя поцікавився, чим обгрунтовувались ризики можливості тиску на свідків чи потерпілих. Як відмітив прокурор, – це обгрунтрвувались зокрема тим, що Михайлова втекла з місця ДТП.

Також головуючий суддя поцікавився думкою захисника, щодо резонансності події. Адвокат погодився, що подія є резонансною та зазначив, що можливо прокурор і слідчий суддя керувалися цим.

Після поверення колегія суддів постановила апеляційну скаргу задовільнили частково: ухвалу першої інстанції скасувати. Розмір застави в межах 160 розмврів прожиткових мінімумів, а це – 256 тисяч гривень, які вносяться на депозитний рахунок Апеляційного суду. В разі внесення застави Михайлова повинна не відлучатися з населеного пункту без дозволу слідчого, прокурора, утримуватись від спілкування з потерпілими та свідками, не перебувати в установах продажу алкогольних напоїв, а також здати паспорт.

Строк дії ухвали 60 днів, ухвала вступає в дію з моменту проголошення. Касаційному оскарженню не підлягає.