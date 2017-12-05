Стрілянина в нічному клубі і вбивство юнака: подробиці резонансних злочинів на Коломийщині. ВІДЕО

Три резонансні злочини сталися цього тижня у Коломиї та районі, – інформують правоохоронці.

Поліція затримала осіб, які обкрадали підвали та гаражі в місті.

В Отинії неповнолітній вбив односельця, а в нічному клубі Коломиї після стрілянини поліцейські знайшли 17 гільз.

Детальніше у сюжеті НТК розповість начальник поліції Остап Білейчук.



Як повідомлялося, у Коломиї з драмтеатру поцупили IPhone, а з магазину викрали жіночий одяг.

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