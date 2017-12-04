У Коломиї з драмтеатру поцупили IPhone

До Коломийського відділу поліції звернувся 21-річний мешканець Полтавської області і повідомив про те, що з приміщення драмтеатру невідомий викрав його IPhone 5 та зарядний пристрій до нього.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУ Нацполіції в області, пише Дзеркало Коломиї.

Правоохоронці встановили особу зловмисника – ним виявився 22-річний коломиянин, який уже раніше притягався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Як з’ясувалося, злодій того вечора зайшов до приміщення драмтеатру, щоб знайти свого товариша. Помітивши в одній з кімнат мобільний телефон, який якраз заряджався, викрав його і втік.

У скоєному лиходій зізнався та розповів, що крадене мав намір продати, але його діям завадили працівники поліції.

Мобільний телефон правоохоронці вилучили та повернули власнику.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Триває слідство.

Як повідомлялося раніше, у Коломиї грабіжник відбуде рік за ґратами за те, що відкрито заволодів мобільним телефоном.

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