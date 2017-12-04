Мешканець Коломийщини може сісти за ґрати до 15 років за вбивство односельця

Прокуратурою Івано-Франківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства на території Коломийського району, йдеться у повідомленні прес-служби.

2 грудня в Отинії, між молодиками виник конфлікт, під час якого 16-річний юнак наніс потерпілому кухонним ножем цілеспрямований удар у життєво важливу ділянку тіла – живіт, від якого останній помер у лікарні.

На даний час зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (“Умисне вбивство”) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.