На Коломийщині неповнолітній вбив 19-річного односельця

Подія трапилася в Отинії на Коломийщині. Конфлікт між односельчанами, закінчився трагедією.

Про це повідомили в Секторі комунікації ГУНП в Івано-Франківській області, пише “Дзеркало Коломиї“.

Повідомлення надійшло від чергового лікаря Отинійської районної лікарні, про те, що на приймальний покій доставлено місцевого жителя з тілесними ушкодженнями.

На місце події негайно виїхали працівники слідчо-оперативної групи, які в ході проведення першочергових слідчих дій встановили, що 2 листопада близько 1 год. на одній із вулиць селища між 16-ти та 19-річними односельчанами на грунті раптово виниклих неприязних відносин трапився конфлікт, в ході якої, підозрюваний побіг до свого товариша до додому, взяв кухонного ножа на повернувся, що завершити конфлікт.

Повернувшись на місце події, зловмисник ножем наніс один удар потерпілому в життєво важливу ділянку тіла – живіт, спричинивши йому тілесне ушкодження у вигляді проникаючої колото- різаної рани живота, від яких потерпілий помер через декілька годин лікувального закладу.

Після скоєного, неповнолітній залишив місце злочину та втік до свого будинку, де й був в подальшому затриманий правоохоронцями.

Наразі, хлопця затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про оголошення підозри за вчинення злочину та обрання міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років ув’язнення. Триває слідство.

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