На Прикарпатті засудили мешканку Коломийщини, яка 15 років брала пенсію замість померлої сестри

На Прикарпатті засудили мешканку Коломийщини, яка 15 років брала пенсію замість померлої...

Днями Івано-Франківський міський суд засудив пенсіонерку з селища Гвіздець Коломийського району, яка підробила паспорт своєї сестри та 15 років після її смерті отримувала у банку сестринську пенсію.

Як ідеться у вироку суду від 22 листопада, обвинувачена за так і не встановлених досудовим розслідуванням обставин придбала дублікат паспорта на ім’я своєї сестри після її смерті. З листопада 2001 до вересня 2004 року щомісячно у відділенні АТ “Ощадбанк” на вулиці вул. Мазепи, 26/9 в Івано-Франківську, представляючись померлою сестрою, жінка отримувала кошти з пенсійного рахунку останньої, пише КУРС.

14 вересня 2004 року жінка у паспортній службі Івано-Франківського МУВС МВС на вулиці Гнатюка видала себе за померлу сестру та отримала замість старого новий паспорт на її ім’я.

Після цього з жовтня 2004 до серпня 2016 року продовжила отримувати кошти з пенсійного рахунку померлої сестри, користуючись новим паспортом.

Загалом з листопада 2001 року до серпня 2016 року жінка зняла з рахунку Пенсійного фонду 106 908 грн.

В судовому засіданні обвинувачена вину визнала повністю та розкаялася. Також вона частково відшкодувала управлінню Пенсійного фонду України в м. Івано-Франківську завдані збитки.

Івано-Франківський міський суд визнав її винною за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4 ст 358(використання завідомо підробленого документа) КК України та призначив їй покарання у виді 1700 грн штрафу. Однак одразу звільнив її від призначеного покарання на підставі п. “ґ” “Закону України “Про амністію у 2016 році”.

Обвинувачена має виплатити 3081 грн за проведення судових експертиз, а також повернути управлінню Пенсійного фонду України в м. Івано-Франківську 99 777 грн.