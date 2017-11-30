У Коломиї затримали підвальних крадіїв. ФОТО

До Коломийського відділу поліції надійшло повідомлення від жителів багатоповерхівки про те, що вони стали свідками, як невідомі особи виломлюють двері підвалу.

Про це повідомляє Сектор комунікації ГУ Нацполіції в області, пише Дзеркало Коломиї.



Поліція “на гарячому” виявила двох чоловіків, котрі намагалися викрасти дві євро-батареї, металевий візочок для перевезення сумок та металобрухт.

Зловмисниками виявились 20- та 23-річні коломияни, які уже раніше потрапляли в поле зору правоохоронців за вчинення майнових злочинів.

Чоловікам оголошено про підозру, на даний час суд вирішує питання про обрання міри запобіжного заходу.

Крім того, правоохоронці перевіряють підозрюваних на причетність до низки крадіжок з підвалів мешканців Коломиї.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років. Триває слідство.

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