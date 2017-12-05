У Коломиї з магазину викрали жіночий одяг

До Коломийського відділу поліції звернулася 28-річна власниця одного із місцевих магазинів і повідомила про те, що, переглядаючи камери відеоспостереження, вона помітила, як невідома особа вкрала жіночий одяг.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУ Нацполіції в області, пише Дзеркало Коломиї.



Правоохоронці встановили особу зловмисниці – нею виявилась 35-річна мешканка одного із сіл району. Як з’ясували поліцейські, жінка скористалась тим, що продавець відволіклася на інших покупців, і заховала жіночий одяг до сумки та вийшла з магазину.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Триває слідство.

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