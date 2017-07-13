Голова ОДА доручив до суботи вивезти підкинуте сміття з-під Франківська, або полетять голови

Сьогодні голова Івано-Франківської ОДА Олег Гончарук разом із керівниками департаментів обласної адміністрації інспектував підкинуте сміття у підміських селах Хриплині і Микитинцях.
Нагадаємо, упродовж останніх двох тижнів на Прикарпатті вивантажили кількасот тонн сміття, ймовірно зі Львова, повідомляє КУРС.
Звідки сміття і хто його підкинув у села на Івано-Франківщину, з’ясовують правоохоронці. Тим часом у Львівській ОДА називають цю ситуацію політичною провокацією.
“Ми проводили нараду з працівниками структур, які будуть попереджувати такі завезення сміття. Було домовлено, що це сміття буде переміщене на полігон. Але в нас була інформація, що сміття з підміських сіл не вивезли, і сьогодні бачимо, що сміття досі тут”, – сказав на місці в Хриплині голова ОДА Олег Гончарук.
Сільський голова Хриплина Роман Соколик повідомив, що сміття вивозить підприємець, з яким укладена угода. Але не в таких темпах, як би хотілося. “Ситуація непроста, є багато сміття”, – зазначив війт.
Начальник обласного управління екології Ріяфет Гасимов поінформував, що сміття поступово переміщують на полігон ТПВ у Рибне. Фінансують цей процес підприємці, і виділяють кошти з обласного бюджету. “Гроші є і сміття скоро вивезуть, вивезуть цього тижня”, – пообіцяв Гасимов.
Гончарук дав доручення, щоби станом на суботу, 15 липня, все сміття з підміських сіл було на полігоні. Відповідальним призначив Ріяфета Гасимова. “Інакше з понеділка хтось відповідатиме”,– пригрозив обласний намісник.
“Треба було два тижні говорити? То не такі великі гроші, щоб то вивезти, треба було, щоб голова облдержадміністрації приїхав сюди дивитись і розказав, як то сміття вивезти?” – насамкінець розійшовся Гончарук.
Обласна влада просить прикарпатців у випадку, коли вони бачать завезення сміття чи дивні фури, фіксувати такі факти і повідомляти про це правоохоронців.
Нагадаємо, в ніч на неділю, 2 липня, невідомі фури привезли і вивантажили в селищі Ланчин Надвірнянського району купи сміття.
В ніч з 23 на 24 червня у селі Тарасівка Тлумацької ОТГ з’явилося п’ять величезних куп сміття. Серед сміття люди знайшли багато чеків з львівських магазинів.
В ніч на 30 червня щонайменше дві вантажівки зі сміттям зі Львова розвантажилися на околиці Галича. При поверхневому огляді виявили квитанції про оплату за компослуги, на яких були зазначені львівські адреси.
Після таких випадків на в’їзді в Івано-Франківську область поліція поставила цілодобові заслони та перевірятиме великовагові автомобілі.
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