Голова ОДА доручив до суботи вивезти підкинуте сміття з-під Франківська, або полетять голови

Сьогодні голова Івано-Франківської ОДА Олег Гончарук разом із керівниками департаментів обласної адміністрації інспектував підкинуте сміття у підміських селах Хриплині і Микитинцях.

Нагадаємо, упродовж останніх двох тижнів на Прикарпатті вивантажили кількасот тонн сміття, ймовірно зі Львова, повідомляє КУРС

“Ми проводили нараду з працівниками структур, які будуть попереджувати такі завезення сміття. Було домовлено, що це сміття буде переміщене на полігон. Але в нас була інформація, що сміття з підміських сіл не вивезли, і сьогодні бачимо, що сміття досі тут”, – сказав на місці в Хриплині голова ОДА Олег Гончарук.

Сільський голова Хриплина Роман Соколик повідомив, що сміття вивозить підприємець, з яким укладена угода. Але не в таких темпах, як би хотілося. “Ситуація непроста, є багато сміття”, – зазначив війт.

Начальник обласного управління екології Ріяфет Гасимов поінформував, що сміття поступово переміщують на полігон ТПВ у Рибне. Фінансують цей процес підприємці, і виділяють кошти з обласного бюджету. “Гроші є і сміття скоро вивезуть, вивезуть цього тижня”, – пообіцяв Гасимов.