Депутат франківської міської ради вивіз сміття під будинок мера Львова

Сьогодні, депутат міської ради Андрій Волгін відвіз пакети із сміттям на подвір’я міського голови Львова Андрія Садового.

Про це депутат написав в соціальній мережі та опублікував відео.

“Безумовно, кожний може критикувати мої дії в міру своїх можливостей та, звісно, кожний залишиться з власними поглядами відносно винних у тому, що в нашому місті гниє львівське сміття. Я (м’яко кажучи) зробив те, що і казав, але зробив це більш гуманно і не так по-свинськи розкидав, як це зробили у нас”, — написав Андрій Волгін.

У коментарі журналісту МІСТА депутат також додав:

“Там (ред.- на подвір’ї) усюди камери. Я привіз і запитав чи є шеф. Мені сказали, що немає. Я вигрузив, сів і поїхав”

За його словами, охоронці намагалися щось сказати, але фізичного супротиву не було.

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