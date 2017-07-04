Прикарпатська поліція поставила цілодобові заслони для недопущення ввозу сміття з Львівщини

Зокрема на території Тлумацького, Долинського та Рогатинського районів виставлені цілодобові пости. Правоохоронці перевірятимуть вантаж, документи на перевезення побутових відходів.

У зв’язку із збільшенням кількості фактів несанкціонованого ввезення на територію області побутових відходів, зокрема з Львівської області, що спричинює забруднення земель та створює небезпеку для довкілля і здоров’я людей, керівництвом Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області прийнято рішення щодо виставлення додаткових постів поліції на автошляхах Тлумацького, Долинського та Рогатинського районів, на кордоні з іншими областями, які будуть здійснювати перевірки законності ввезення побутових відходів на територію області.

В разі наявності відповідних документів на перевезення побутових відходів, з метою недопущення їх розвантаження у невстановлених місцях, транспортні засоби, які здійснюють їх перевезення будуть супроводжуватись нарядами поліції до кордонів області або до кінцевого пункту призначення, у разі його розташування у межах області.

До проведення зазначених заходів, окрім особового складу Тлумацького, Долинського та Рогатинського відділень поліції залучено ще придані сили Тисменицького, Калуського відділів поліції, Рожнятівського та Галицького відділень поліції.

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