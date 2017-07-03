“Подорож” львівського сміття: у Ланчині вночі скинули 100 тонн. ФОТО

В ніч на неділю, 2 липня, невідомі фури привезли і вивантажили в селищі Ланчин Надвірнянського району, що на Івано-Франківщині, купи сміття.

Комунальники запроваджують цілодобове чергування на полігоні ТПВ.

Порожні 30-тонні вантажівки о 5 ранку у неділю бачив місцевий мешканець – машини виїжджали з Ланчина. Чуже сміття на території, де тимчасово складують тверді побутові відходи, знайшли працівники тутешнього комунального підприємства “Карпати”.

Як розповів КУРСу селищний голова Ланчина Михайло Іванюк, чотири купи побутового сміття скинули просто на дорогу – вона веде до котлована, куди загортають ТПВ.

“У всіх чотирьох купах виявили документи, які свідчать, що воно зі Львова, – розповів Михайло Іванюк. – Ми знайшли копії квитанцій із адресами та печатками, банківські рахунки, навіть доручення з копіями паспорта й ідентифікаційного коду. Там був зазначений телефон. Передзвонили. “Так, я живу у Львові”, – відгукнулася жіночка”.

Сільський голова викликав на місце поліцію. Повідомив Надвірнянське СБУ, прокуратуру, голову районної ради та РДА.

Що робити з підкинутим сміттям, наразі вирішують.

У селищі Ланчин місцевий полігон для тимчасового складування ТПВ використовується, пояснив війт, дуже ощадно. Хоч місце відвела своїм рішенням сільська рада і воно має всі необхідні дозвільні документи, але є невеликим і уважається тимчасовим – до вирішення проблеми з полігоном у Надвірній, куди з Ланчина раніше возили сміття.

“Використовуємо тільки для свого населеного пункту – таке рішення прийняла сесія селищної ради. Навіть іншим селам після толоки не давали дозволу вивозити сюди відходи”, – пояснює Михайло Іванюк.

І мови не було, обурюється війт, щоби розглядати можливість приймати у Ланчині сміття зі Львова.

“За нашими оцінками, у Ланчині в ніч на неділю скинули приблизно 100 тонн сміття. Може, й поверх цього. Чотири фури – чотири купи. Ще не знаємо, що будемо з ним робити. Вивезти під паркан Садовому не можемо – у нас нема таких грошей. Та у нас в житті такого не було, щоби хтось чужий скидав сміття”, – каже Василь Голіней, директор КП “Карпати”.

Комунальники мають намір вже з сьогоднішнього дня запровадити на полігоні цілодобове чергування, щоби таке більше не повторилося.

“Вже будемо пильнувати цілодобово. Своїми силами навряд чи справимося, будемо звертатися до мешканців села по допомогу”, – зазначає Василь Голіней.

Встановити, що за машини привезли сміття до Ланчина, за словами директора комунального підприємства, нескладно – в центрі селища працюють камери спостереження. “Якби ж тільки були в цьому зацікавлені”, – зауважує він.

“Зараз на місці працює оперативна група поліції, – прокоментувала випадок депутат Надвірнянської районної ради ВОЛЯ-РНС Тетяна Пришляк. – В Ланчин виїхали журналісти та активісти “Волі-Рух Нових Сил”.

Але про ймовірність завезення побутових відходів зі Львова я попереджала на останній сесії районної ради, коли піддали критиці районну програму поводження з ТПВ. Тоді я поставила питання, чи готові ми в районі до того, що можуть в Надвірну завозити сміття? Адже такі випадки якраз мали місце на той момент на Івано-Франківщині. Чи є напрацьований алгоритм дій усіх гілок влади, правоохоронців на випадок нелегального ввезення сміття зі Львова? Відповіді чіткої я не отримала. Так само, як і сама програма суто декларативна – не чітка, не дієва, не ефективна. Тож виходить, як завжди: “Поки грім не вдарить…”

За словами депутата, в районі всі проблеми зі сміттям покладені на сільських та селищних голів. І ті “викручуються”, як можуть.

Районна програма поводження із ТВП мала на меті запровадити єдину для всіх концепцію збирання, накопичення і утилізації відходів. Також районна влада повинна була виділити кошти для комунальних підприємств, які займаються ТПВ у селах району.

З Надвірної сміття возять до Франківська – укладений договір, що його приймає полігон в селі Рибне.

В ніч з 23 на 24 червня у селі Тарасівка Тлумацької ОТГ з’явилося п’ять величезних куп сміття. Серед сміття люди знайшли багато чеків з львівських магазинів.

В ніч на 30 червня щонайменше дві вантажівки зі сміттям зі Львова розвантажилися на околиці Галича. При поверхневому огляді виявили квитанції про оплату за компослуги, на яких були зазначені львівські адреси.

Нагадаємо, що міський голова Львова Андрій Садовий опублікував відмови місцевих органів влади приймати львівське сміття. Серед них сім міських рад Івано-Франківщини – Садовий побажав їм не опинитися на його місці.