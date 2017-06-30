На Прикарпатті знову вивантажили львівське сміття. ФОТО

Сьогодні біля міста Галич з’явилася “гора” сміття зі Львова.



Про таке повідомив місцевий журналіст Володимир Теслюк на своїй сторінці у соцмережі “Фейсбук“.

“Ось як вирішується питання львівського сміття. Сьогодні вночі при в’їзді до Галича з боку Львова висипано дві фури сміття. При поверхневому огляді виявлено квитанції про оплату за компослуги та інші документи, на яких зазначені львівські адреси. Тепер міська влада Галича повинна думати, як все це прибрати… Люди добрі, доки це буде продовжуватися?”

Нагадаємо, раніше в прикарпатській ОТГ незаконно вивантажили близько 120 тонн львівського сміття.