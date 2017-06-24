В прикарпатській ОТГ незаконно вивантажили близько 120 тонн львівського сміття. ФОТО

Сьогодні, 24 червня, в селі Тарасівка Тлумацького району незаконно скинули львівське сміття.

Загальна кількість відходів – шість машин кожна з яких близко 20 тонн. Про це у мережі Фейсбук повідомив голова Тлумацької ОТГ Роман Круховський.

“Так не робиться! 24 червня, в с.Тарасівка виявлено львівське сміття про що підтверджують різні документи знайдені в смітті. Відповідні органи займаються розслідуванням даного факту. Розуміючи проблему Львова ми готові були прийняти дане сміття на наш полігон. Цей ганебний вчинок завдав нам лишніх клопотів та обурення наших громадян”, – йдеться у повідомленні Романа Круховського.

Крім того, голова Тлумацької ОТГ закликає небайдужих краян, які володіють даною ситуацією, або ж в майбутньому будуть бачити вантажівки з львівським сміттям, повідомляти на номер 102.

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