У Коломиї зростуть тарифи на вивіз сміття

Вчора на громадських слуханнях у Коломиї розглянули пропозиції ТзОВ “Колокомунсервіс” щодо зміни тарифу на їх послуги. Керівник підприємства Ярослав Максимович озвучив нову ціну – 55 гривень 38 копійок за вивезення 1 кубометра сміття, інформує прес-служба Коломийської міської ради.

Як зазначив заступник міського голови Богдан Федорук, цей тариф не дозволить отримувати прибутки, достатні для, наприклад, встановлення фільтраційної станції чи інших капітальних робіт.

Однак підтримає підприємство в умовах, коли існує реальна загроза порушення графіків обслуговування замовників послуг, що може призвести до антисанітарного стану міста.

У ТзОВ “Колокомунсервіс” називають кілька причин перегляду тарифу:

У 2015 році було затверджено тариф на захоронення твердих побутових відходів в розмірі 43,26 грн за 1 куб. м, але через зростання мінімальної заробітної плати з 1218 грн до 3200 грн, тобто у 2,63 раза; збільшення ставок екологічного податку з 62 613,04 грн до 105 189,91 грн у розрахункових та інших економічних чинників сьогоднішній тариф на послуги з захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) не покриває витрат на їх виконання. За умови цього тарифу витрати перевищують доходи від надання послуг, збитки у розрахунку на рік зростають.

ТзОВ “Колокомунсервіс” відчуває нестачу обігових коштів для виплати заробітної плати працівникам та сплати податків у відповідності з чинним законодавством, придбання паливо-мастильних матеріалів, запасних частин та матеріалів для виконання ремонтних робіт.

Резерви скорочення витрат на послуги з захоронення ТПВ вичерпані за двадцятирічний період їх надання: виконання ремонтних робіт власними силам, скорочення адміністративних витрат та ін.

Спецавтомобілі та спецтехніка (екскаватор, бульдозер) перебувають в експлуатації більше 20 років. Коефіцієнт зношеності цієї техніки становить близько 90 %. Через збитковість послуг підприємство не має можливості проводити капітальний ремонт та оновлення техніки, як того потребують умови експлуатації.

Після обговорення присутні підтримали пропонований тариф практично одноголосно, лише один утримався. Остаточно прийматимуть рішення про коригування тарифу депутати міської ради.