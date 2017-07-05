“Це політичні провокації”, — ЛОДА про львівське сміття на Прикарпатті

Факти незаконного скидання львівського сміття в інших областях перевіряє поліція. У Львівській ОДА підозрюють, що це провокації певної політичної сили.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА Назарій Романчук, інформує zik.ua.

“Усе сміття, яке вивозиться за координації Львівської ОДА, вивозиться на законних основах і під контролем. Усі договори з полігонами проходять попереднє погодження у департаменті ЖКГ. Без мого підпису жодне сміття у рамках нашої діяльності не вивозиться”, – повідомив Н. Романчук.

“Щодо фактів скидування сміття в інших областях, там працює поліція. Попередньо, є бачення, що певна політична сила хоче внести деструктив у роботу з вивезення сміття”, – додав посадовець.

Н. Романчук зауважив, що йому відомо про скидання сміття на Прикарпатті.

“Про це дізналися з преси. У телефонному режимі нам повідомляли працівники Івано-Франківської ОДА. Наша поліція отримала відповідне доручення від голови ЛОДА і спільно з івано-франківською поліцією працюють над цими порушеннями”, – повідомив керівник департаменту.

З його слів, наразі сміття зі Львова офіційно приймають 15 полігонів із 20, які є на Львівщині. Інші області готові допомагати та приймати львівське сміття, однак до них раніше ніхто не звертався.

“Мені було дивно, чому досі до них не їздили представники Львівської міської ради і не домовлялися з ними про допомогу Львову. На сьогодні є низка областей, які готові укласти угоди”, – сказав Н.Романчук.

Як повідомлялося, у Ланчині вночі скинули 100 тонн львівського сміття. Ще 120 тонн скинули у селі Микитинці Івано-Франківської міськради.

Також, як інформували, після кількох таких випадків на в’їзді в Івано-Франківську область поліція поставила цілодобові заслони та перевірятиме великовагові автомобілі.