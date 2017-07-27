Юнака, який побив у Коломиї екс-заступника міського голови Тараса Яворського, взяли під варту

Юнака, який побив у Коломиї екс-заступника міського голови Тараса Яворського, взяли під...

До Коломийського міськрайонного суду для визначення запобіжного заходу доставлено особу, яку досудове слідство Коломийського відділу поліції підозрює у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння).

Про це повідомляє прес-служба Коломийського суду, пише Дзеркало Коломиї.

Досліджуючи надані матеріали справи, суд встановив, що 24 липня близько 5 години ранку підозрюваний, житель Коломиї 2001 року народження, перебуваючи біля кіоску “Пан Коцький” по вул. Привокзальній, що у Коломиї, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, маючи на меті спричинення умисних тяжких тілесних ушкоджень, у ході словесного конфлікту на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин побив Яворського Тараса Орестовича, 1971 року народження, в результаті чого спричинив тілесні ушкодження у вигляді забою головного мозку, перелому кісток черепа, множинних забійних саден м’яких тканин голови.

Вивчивши всі матеріали додані органом поліції, суд застосував щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят діб.

Тримання під вартою підозрюваного здійснюватимуть в установі виконання покарань №12 міста Івано-Франківська.