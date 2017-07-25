Стали відомі подробиці побиття екс-заступника міського голови Тараса Яворського. ВІДЕО

У Коломиї ледь не до смерті побили екс-заступника міського голови Тараса Яворського. Резонансна подія трапилася в понеділок, 24 липня, о 5-ій ранку на вулиці Привокзальній.

За інформацією правоохоронців, потерпілий перебуває в лікарні в Івано-Франківську. Підозрюваного затримали. Ним виявився 16-річний мешканець міста.

24 липня о 5-ій ранку правоохоронці отримали повідомлення про хуліганські дії на вулиці Привокзальній у Коломиї. Група реагування патрульної поліції виїхала на місце.

Цей факт підтвердився. Там виявили чоловіка з серйозними травмами голови, понівеченим обличчям, у порваному одязі. Потерпілому викликали швидку медичну допомогу, доправили у ЦРЛ, повідомляє НТК.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Поліція з’ясувала, що потерпілий перебував на Привокзальній у товаристві ще двох чоловіків. Біля одного з цілодобових магазинчиків між ними та невідомим юнаком сталася суперечка, обидві сторони конфлікту перекинулися образливими словами, які завершилися бійкою.

Того дня після обіду поліція затримала підозрюваного вдома. Ним виявився 16-річний мешканець Коломиї.

Начальник відділу розповідає, що юнак у хорошій фізичній формі, оскільки систематично займається спортом. Дотепер проблем із законом не мав.

Підозрюваний та потерпілий не знали один одного, жодного стосунку до бізнесу, політики чи чогось особистого їхній конфлікт не має.

Наразі, потерпілий перебуває у лікарні в Івано-Франківську. Медики діагностували в нього забій головного мозку, перелом кісток черепа, множинні забої м’яких тканин голови та обличчя. За інформацією правоохоронців, йому зробили операцію.

Правоохоронці задокументували факт кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 ККУ (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Підозрюваного затримано. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

А ще Остап Білейчук інформує, що жодної зброї в учасників конфлікту не було. Чутки про погрози пістолетом є недостовірними. А з’явитися чутки могли тому, що тієї ночі був інший випадок, де якраз була зброя.