Коломиянин, якого мало не до смерті побив студент, виявився колишнім заступником мера Коломиї

Як повідомлялося раніше, 24 липня приблизно о 5-ій ранку на вул. Привокзальній у Коломиї між 46-річним підприємцем та студентом другого курсу місцевого ВПУ стався конфлікт, який переріс у бійку.
Як стало відомо Дзеркалу Коломиї з власних джерел, потерпілим 46-річним коломиянином виявився колишній заступник міського голови Тарас Яворський.
16-річний місцевий юнак спричинив приватному підприємцеві тілесні ушкодження у вигляді забою головного мозку, перелому кісток черепа, множинні забійні садна м’яких тканин голови та обличчя.
Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.
Триває слідство.
Читайте також: На Франківщині припинили діяльність підпільного цеху з виробництва алкоголю. ФОТО