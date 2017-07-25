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Коломиянин, якого мало не до смерті побив студент, виявився колишнім заступником мера Коломиї

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Фото ілюстративне

Як повідомлялося раніше, 24 липня приблизно о 5-ій ранку на вул. Привокзальній у Коломиї між 46-річним підприємцем та студентом другого курсу місцевого ВПУ стався конфлікт, який переріс у бійку.

Як стало відомо Дзеркалу Коломиї з власних джерел, потерпілим 46-річним коломиянином виявився колишній заступник міського голови Тарас Яворський.

Don Yapon

16-річний місцевий юнак спричинив приватному підприємцеві тілесні ушкодження у вигляді забою головного мозку, перелому кісток черепа, множинні забійні садна м’яких тканин голови та обличчя.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.

Триває слідство.

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