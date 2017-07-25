На Франківщині припинили діяльність підпільного цеху з виробництва алкоголю. ФОТО

Під час розслідування кримінального провадження за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв співробітники ГУ ДФС в області задокументували незаконну діяльність виробництва фальсифікованого алкоголю.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області, пише Дзеркало Коломиї.
Так, при обшуку з підпільного цеху вилучено близько 2 000 пляшок незаконно виготовленої алкогольної продукції, 400 літрів спирту, 1 800 марок акцизного податку, а також інші предмети злочинної діяльності (фільтри, порожні пляшки, корки, етикетки тощо).
Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно, проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин протиправної діяльності.
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