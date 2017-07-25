На Франківщині припинили діяльність підпільного цеху з виробництва алкоголю. ФОТО

Під час розслідування кримінального провадження за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв співробітники ГУ ДФС в області задокументували незаконну діяльність виробництва фальсифікованого алкоголю.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області, пише Дзеркало Коломиї.

Так, при обшуку з підпільного цеху вилучено близько 2 000 пляшок незаконно виготовленої алкогольної продукції, 400 літрів спирту, 1 800 марок акцизного податку, а також інші предмети злочинної діяльності (фільтри, порожні пляшки, корки, етикетки тощо).