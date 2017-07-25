Прикарпатець вирощував коноплю на балконі. ФОТО

У ході раніше розпочатого кримінального провадження під час санкціонованого обшуку в помешканні 30-річного іванофранківця, якого підозрювали у незаконному вирощуванні наркорослин, виявили та вилучили 19 рослин коноплі.

Як стверджує господар помешкання, рослини конопель він вирощував для власних потреб, повідомляє сектор комунікації Головного управління Національної поліції в області, пише Дзеркало Коломиї.



Крім того, у підозрюваного також було виявлено та вилучено близько 50 г подрібненої рослинної речовини, ззовні схожої на наркотичний засіб “марихуану”.

Вилучені речовини та рослини вилучено і направлено на експертизу.

За цим фактом розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст.309 (незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч.1 ст.310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

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