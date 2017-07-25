У Коломиї 16-річний студент ледь не до смерті побив чоловіка

Конфлікт між 46-річним коломиянином та студентом другого курсу місцевого ВПУ трапився вчора, 24 липня, приблизно о 5-ій ранку на вул. Привокзальній у Коломиї.

Про це повідомили в секторі комунікації ГУ Національної

поліції в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.

16-річний місцевий юнак спричинив потерпілому, приватному підприємцю тілесні ушкодження у вигляді забою головного мозку, перелому кісток черепа, множинні забійні садна м’яких тканин голови та обличчя.

На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи та встановили, що між юнаком, який прийшов на вокзал, щоб поснідати, виник словесний конфлікт з потерпілим, котрий мав намір вирушити до Києва.

Суперечка переросла у бійку. Правоохоронці задокументували факт кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.

Триває слідство.

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