На Франківщині отруїлися 13 відпочивальників, серед яких іноземці

Сьогодні, 25 липня, близько 4.00 год. до Верховинської ЦРЛ з ознаками харчового отруєння потрапило 13 осіб.

Про це повідомили в Управлінні ЦЗ Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

П’ятеро осіб (1993, 1993, 1999, 2000, 2004 р. н.) – жителі Німеччини, шестеро осіб (2003, 1994, 1989, 2005, 1999, 2005 р.н.) – жителі Польщі, а також двоє українців (2004 р. н. – з Донецької обл. та 1993 р. н. – з Харківської обл.), які відпочивали у відпочинковому закладі “Сяйво Карпат”, що у с. Красноїллі Верховинського району.

Стан потерпілих середньої важкості. Всього у відпочинковому закладі перебувало близько 80 осіб. Причина отруєння людей встановлюється.

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