У Карпатах травмувалося двоє туристів

Вчора, 23 липня, під час відпочинку на Говерлі поблизу Ворохти травмувала ногу (перелом голіностопного суглоба) 47-річна мешканка Львівської області, яка в складі туристичної групи здійснювала сходження на гору.

Через травму жінка самостійно не могла пересуватися, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА.

Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучено п’ятьох ворохтянських рятувальників і одну одиницю техніки.

О 20.30 гірські рятувальники на ношах знесли потерпілу з Говерли до бази відпочинку “Заросляк” та передали працівникам швидкої.

Того ж дня на горі Піп Іван на Верховинщині біля будівлі обсерваторії отримав травму нижніх кінцівок та самостійно не міг пересуватися 26-річний турист з Києва. Гірські рятувальники провели потерпілого з г. Піп Іван до с. Шибене та передали медикам.

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