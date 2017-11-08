Вакцинація проти грипу: що варто знати прикарпатцям

Оскільки в осінньо-зимовий період актуальними темами стають грип і вакцинація проти нього, для запобігання захворюваності.

Про це інформує прес-служба Івано-Франківської ОДА.

Період з середини осені до початку весни традиційно вважається сезоном підвищеної захворюваності на ГРВІ та грип. В цей час особливо важливо допомогти своєму організму протистояти вірусам. Відомо чимало народних засобів та наукових методів профілактики та лікування грипу, безліч сучасних препаратів покликані вирішувати цю проблему. Але основним засобом попередження грипу та зниження шкоди від епідемій є вакцинація.

Щеплення проти грипу знижує ризик захворіти майже вдвічі. А якщо людина все ж таки захворіла, то хвороба переноситься легше: симптоми не такі важкі, ризик ускладнень мінімальний. Завдяки масовій вакцинації кількість летальних випадків скорочується майже в два рази.

Щеплення варто робити усім, крім немовлят до 6-ти місяців, за відсутності протипоказань. Але перш за все рекомендується зробити щеплення людям із груп ризику захворюваності. До груп ризику належать люди з ослабленою імунною системою і ті, хто контактує з хворими: медичні працівники, вагітні жінки в другому чи третьому триместрі (за рекомендацією лікаря), діти, починаючи з шестимісячного віку, і дорослі з хронічними захворюваннями (дихальної системи, серцево-судинні), літні люди.

Крім того, рекомендується щепитися людям, які перенесли хіміотерапію, тим, хто працює (навчається) в чисельних колективах, жителям гуртожитків, будинків престарілих та особам, які перебувають в місцях позбавлення волі.

Зазвичай щеплення роблять приблизно за місяць до розпалу захворювання – в жовтні-листопаді (для нашого клімату). За час до початку можливої епідемії у щеплених людей формується стійкий імунітет до вірусів грипу.

Однак як би не лякав грип, вакцинація від нього може нашкодити певним категоріям людей не менше, ніж сама хвороба. Вакцину від грипу не можна вводити тим, хто страждає алергією на речовини, що входять до її складу. Найчастіше це курячий білок, а також консерванти.

Як повідомлялося, в Україну прийшов грип “Мічиган”, який викликає за кілька днів пневмонію.

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