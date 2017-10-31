У МОЗ оприлюднили перелік препаратів, які не рекомендовано вживати для лікування грипу чи застуди

У МОЗ оприлюднили перелік препаратів, які не рекомендовано вживати для лікування грипу...

Перелік препаратів, які не рекомендовано вживати для лікування грипу чи застуди, опублікувала на своїй сторінці у Facebook в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

“Велика кількість ліків або їхня висока вартість зовсім не гарантують, що ці препарати допоможуть вам вилікуватися”, – йдеться у дописі, пише Дзеркало Коломиї.

“Часто популярні ліки, які пацієнти звикли вживати або придбали за рекомендацією друзів чи навіть деяких медиків, не мають доведеної ефективності для лікування грипу і ГРВІ.

Центр громадського здоров’я МОЗ України склав перелік ліків, які не потрібно вживати у випадку грипу чи ГРВІ у дітей.

Збережіть собі цей список та поділіться з друзями”, – написала Супрун.

В. о. міністра також звернулася до медпрацівників:

– Заохочую медиків користуватися міжнародними протоколами, де зібрані найбільш дієві нині методики лікування пацієнтів: http://www.moz.gov.ua/docfiles/dn_20161229_1422_dod_1.pdf