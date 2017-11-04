В Україну прийшов грип “Мічиган”, який викликає за кілька днів пневмонію

Уже в кінці листопада в Україні може початися епідемія грипу.

За даними Центру грипу та ГРВІ при Міністерстві охорони здоров’я, за останній тиждень жовтня на грип та гострі респіраторні інфекції захворіли понад 162 тисяч осіб по всій країні. З них 70% – діти. Найбільше хворих зараз в Київській області, найменше – в Тернопільській, пише Добрий лікар з посиланням на u-news.com.ua.

В Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського повідомляють, що цієї зими в Україні можуть спостерігатися кілька штамів грипу: віруси групи А – Гонконг (H3N2) (він же пташиний грип), який вже був у нас в минулому році і забирав життя українців, новий підвид свинячого грипу H1N1 “Мічиган” , а також віруси групи B – “Брісбен” і “Пхукет”.

Саме “Мічиган”, який прийде в Україну вперше, медики називають небезпечним і агресивним штамом. Він характеризується стрімким початком хвороби і досить важко переноситься. “У зоні ризику – пенсіонери та працездатне населення, зокрема, люди, які цілий день перебувають в закритих приміщеннях”, – говорить директор Київського центру клінічної імунології Олег Назар.

А завкафедрою інфекційних хвороб Національного медуніверситету Ольга Голубовська додає, що “Мічиган” може викликати пневмонію за кілька днів, тому потрібно протягом двох діб звернутися до лікаря. За словами медика, в групі ризику H1N1 – також люди з цукровим діабетом, з надмірною масою тіла, хворі на хронічні захворювання легенів і серця.

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