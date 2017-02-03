У Рунгурах люди перекрили дорогу через підвищення проїзду у маршрутках

Сьогодні мешканці села Рунгури, що на Коломийщині, перекрили дорогу поблизу школи.

Люди не пропускають рейсові маршрути.

Мешканці села обурені різким підвищенням тарифів на проїзд.

Нагадаємо, востаннє у районі тариф підвищували у 2015 році. Тоді один кілометр коштував 35 копійок. З 19 січня цього року вартість зросла до 60 копійок за кілометр, тобто майже вдвічі.

“Наші мешканці просили додати два рейси, так як добратися до Коломиї складно. Маршрутка зі Слободи приіжджає до Рунгурів вже заповнена, – коментує телефоном “Дзеркалу Коломиї” староста Рунгурів Василь Фенин. – Так перевізники замість того, щоб додати два рейси, підняли тарифи. Люди проти цього”.

У зв’язку з перекриттям дороги у Печеніжинській ОТГ, куди входить село Рунгури, скликали нараду з перевізниками. Про результат наради повідомимо згодом.

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