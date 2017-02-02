Проїзд у маршрутках: все, що варто знати коломиянину

Відколи зайшла мова про підвищення мінімальної зарплатні, відтоді перевізники почали готувати нас до подорожчання проїзду у маршрутках. І якщо у Коломиї питання поки що лише на обговоренні, то у районі пасажири їздять за підвищеними тарифами від Водохреща. Звідки беруться ці розрахунки? За які гроші пересічному громадянину платити за дорожчий проїзд, коли ціни зростають буквально на все? Та основне – коли нарешті перевізники почнуть надавати якісні послуги?

До 2015-ого року збитки перевізникам за пільговиків відшкодовувала держава. Від 2017-ого року цей мішок вона перекинула на плечі муніципальних органів влади, мовляв, кого возити й за які гроші – то ваша проблема. Скільки коштів необхідно для відшкодування затрат перевізників – невідомо. Ніхто ніколи не робив моніторингу пасажиропотоку. А перевізники відмовлялися возити пільговиків, за яких ніхто не відшкодовує гроші.

Мільйон на талони

Влада Коломиї тепер пішла іншим шляхом – ввела для пільговиків талони. Про це, власне, йшлося на останній сесії міськради. Тоді депутати проголосували за внесення змін до Програми фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах.

Це питання було своєрідним компромісом між перевізниками та владою.

Право на пільговий проїзд згідно з цим рішенням мають учасники бойових дій, ветерани війни, ветерани силових структур, чорнобильці, діти з багатодітних сімей, інваліди I та II груп, діти-інваліди до 18 років тощо.

А пенсіонерам, інвалідам ІІІ групи та багатодітним сім’ям видаватимуть компенсаційні талони.

На це міська влада на 2017 рік виділяє перевізникам 1 мільйон гривень.

За попередніми підрахунками, один пільговик зможе отримати 30 талонів на рік.

“Є вісім категорій, яких наші перевізники зобов’язалися перевозити безкоштовно. Інші категорії – пенсіонери, інваліди ІІІ групи, багатодітні сім’ї – зможуть отримати безкоштовний проїзд за талонами, – роз’яснює начальниця управління соцзахисту міськради Галина Гурак. – Ми прорахували, що це 11 тисяч мешканців Коломиї. Тому попередньо на кожного зможемо виділити по 30 талонів на рік”.

У соцзахисті погоджуються, що людині може не вистачити цих талонів аж на цілий рік. Але коштів у бюджеті, щоб збільшити кількість, немає.

“Можливо, ми зможемо збільшити кількість талонів на особу до 50-ти. Але це в тому разі, якщо не всі мешканці-пільговики звернуться за талонами”, – додає Галина Гурак.

Ризик про можливу підробку талонів у міській раді відкидають. Кожен талон матиме голограму, яку неможливо підробити.

Також кожен перевізник зобов’язався виділити для пільгових категорій два рейси у період між 10 та 14 годинами. У таких автобусах на лобовому склі буде розміщена інформація про перевезення пільговиків. На ці рейси пільговикам талон не потрібний.

Як це відбуватиметься на практиці?

Талони почнуть видавати з 13 лютого у територіальному центрі управління праці, що знаходиться на вул. Драгоманова, 3. Пільговик повинен звернутися туди, пред’явивши паспорт та посвідчення про право на пільги. Потім працівник заносить особу у базу даних і видає талони.

Перевізник до 25 числа наступного місяця за звітним повинен подати до управління соцзахисту довідку про обсяги наданих послуг з пільгового перевезення пасажирів (в тому числі з урахуванням зібраних талонів) та рахунок для проведення оплати, виходячи із кошторису на поточний місяць і тарифу, затвердженого рішенням виконавчого комітету Коломийської міської ради. До 25 числа наступного місяця за звітним перевізник на підставі розрахунку підписує з управлінням соцзахисту двосторонні акти звіряння розрахунків за фактично надані послуги.

Тобто відтепер пільгові категорії, які не входять до восьми перелічених вище, зможуть їздити безкоштовно тільки за наявності талона або користуючись маршруткою для пільговиків. В іншому випадку мали б платити гроші. Так вирішила влада разом з перевізниками. Але…

У положенні, яке міська рада винесла на голосування і за яке проголосували депутати, йдеться також що: “відсутність талона не є підставою для водія відмовити у перевезенні громадян, які пред’явили посвідчення, що підтверджує право на пільгу”.

Але тоді залишається ризик пенсіонеру без талона бути вигнаним з маршрутки недобросовісним водієм. Також простежується й дискримінаційна складова. Зокрема, що вісім вибраних категорій їздитимуть без наявності талонів, а іншим категоріям доведеться звертатися в управління соцзахисту, щоб мати змогу без проблем скористатися безкоштовним перевезенням.

Ми поставили це питання начальниці управління соцзахисту. Пані Гурак наголосила, що “згідно з чинним законодавством, всі мають право на безкоштовний проїзд”.

Тут справа в іншому – місто не було готове до такого різкого кроку держави. Місцеві ради тепер змушені за рішенням держави покривати витрати на пільгові перевезення. Тобто кошти, а це мільйон гривень, які влада могла спрямувати, наприклад, на ремонт доріг, тепер покриватимуть витрати на перевезення пенсіонерів.

Також за роз’ясненням “Дзеркало Коломиї” звернулося до перевізника Романа Гарата, чи не буде ризику, що його водій викине з маршрутки пільговика без талона?

“Возити пенсіонерів без талона ми не будемо. За це готовий навіть судитися, бо безоплатної праці нема, – коментує Р. Гарат. – Зрозуміло, що влада так прописала у положенні. Вони (керівники міськради, – Авт.) йдуть на вибори, тому не хочуть сваритися з громадою. А задовольнити всіх пенсіонерів неможливо, бо не вистачить грошей у бюджеті. Так не може бути, що ми возитимемо безкоштовно: якщо не платить пенсіонер, то за нього платить держава. А в даному випадку вже місто”.

Коли подорожчає проїзд і на скільки?

Прогнозоване підвищення проїзду в маршрутках Коломиї з 1 лютого не відбудеться. Про це у коментарі “Дзеркалу Коломиї” наголосив заступник голови “АТП” Богдан Малкович.

“З 1 лютого подорожчання не буде. У нас (в Коломиї, – Авт.) – найдешевший проїзд у маршрутках серед райцентрів Івано-Франківської області, – каже Б. Малкович. – Перевезення – це той самий продукт. Ціни, наприклад, на хліб ж зростають… Чому з цього зробили якусь політику?”.

У Коломийському районі вартість проїзду зросла ще 19 січня. Там, як пояснюють в “АТП”, тариф нерегульований. Останнє підвищення тарифу відбувалося у 2015 році. Тоді вартість проїзду вираховували 35 копійок за один кілометр. З січня проїзд зріс до 60 копійок за кілометр, тобто майже вдвічі!

Але на це, каже Роман Гарат, є причини. “Ціни на проїзд у районі штучно стримували за керівництва покійного М. Вишиванюка. Бо він забороняв підвищувати ціни на проїзд в області. І ми роками возили людей за старими розцінками. Тому зараз відбувся такий різкий стрибок…”

У Коломиї ж вартість проїзду має затвердити міська рада. Наразі подорожчання варто чекати не раніше березня, кажуть перевізники.

За попередніми підрахунками “АТП”, тариф зросте до 5 гривень.

Але Роман Гарат каже, що для приватних перевізників цей тариф є нерентабельним. Їх би влаштовувала вартість проїзду 6 – 7 гривень.

Але звідки беруться такі суми?

“Найбільші витрати – на пальне. В день одна маршрутка по місту витрачає 50 літрів дизельного пального. А це 1200 гривень. За оптовою ціною не закуповую, бо не маю стільки готівки. Далі – вдосвіта кожен автобус, що виїжджає на рейс, проходить техогляд. А це ще 50 гривень щодня. Потім щомісяця витрати на зарплатню водіям. Досі я платив їм 150% мінімальної зарплати.

Але ще більше коштів забирає неплановий ремонт автобусів. На цих дорогах транспорт не витримує. Також заміна олив, фільтрів і закупівля запчастин, яка залежить від курсу валют”.

“Ну і впав пасажиропотік. Нема кого возити, маршрутки їздять порожніми”, – додає Роман Гарат.

Але пасажири, правда, коментують геть по-іншому – зранку автобуси забиті вщент. А протягом дня сидячих місць практично немає.

Роман Гарат каже, що підвищення вартості проїзду мусить відбутися, бо ціни зростають на все. Відповідно, і перевізникам доведеться платити більшу зарплату водіям. Дорожчає й ремонт автобусів. З цим Роман Гарат готовий посперечатися й з віце-прем’єром, Міністром соціальної політики Павлом Розенком.

“Нещодавно пан Розенко сказав, що перевізники – “хапуги”, бо зростання мінімальної зарплати не дає підстав на підвищення тарифів на проїзд. А також, що у таких перевізників варто забирати ліцензію. Я офіційно поскаржився на урядову лінію на нього. Як може міністр піднімати бучу серед населення? Я так і сказав: “Скажіть йому, що Гарат казав, що він “придурок”, якщо так вважає”.

“Хочете більших заробітків? Зробіть перевезення якісними!”

Після того, як зайшла мова про підвищення тарифів, коломияни почали масово скаржитися на неякісне обслуговування перевізників. Брудні маршрутки, неохайні крісла, сигаретний дим, а ще – хамство водіїв-грубіянів… Це тільки основні проблеми, на які найчастіше нарікають пасажири.

Що робити, якщо ви з цим зіткнулися? Інформацію про недобросовісне обслуговування надсилайте на пошту редакції: dzer.kol@i.ua або за телефоном: (050) 800 94 86, 7-25-48. Потрібно обов’язково вказати номер маршруту, державні номерні знаки автобуса, в якому сталось порушення, дату та час порушення. Тоді це звернення розглядатимемо та предметно ставитимемо питання перевізникам.

Також при можливості знімайте порушення на телефон і надсилайте нам фото або відео. Наприклад, якщо скарга на те, що водій у салоні курить, то потрібно це сфотографувати.

Також варто повідомляти про порушення й міську раду.

Адже разом із зростанням цін на проїзд має підвищуватися й якість перевезень.

Вікторія МАРТИНЮК

Новини Коломиї та Коломийщини.