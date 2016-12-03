У Коломиї завод “Леоні” очолив 43-річний львів’янин. ВІДЕО

Відповідальний керівник за роботу заводів “Леоні” у Східній Європі Зінгман Ральф прибув до Коломиї, аби особисто перевірити темпи та якість будівництва нового виробничого об’єкту в нашому місті.

Каже, – результатами задоволений і запевнив, згідно із планами, коломийське “Леоні” запрацює вже у 2017 році.

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Коломийський завод “Леоні” очолив 43-річний львів’янин, економіст за фахом, Руслан Грем.

Очільник заводу каже, в планах до 2017 року забезпечити роботою 1000 осіб, далі з розвитком підприємства ця цифра має перевищити 5 тисяч осіб.

На Вічевому майдані запрацював офіс “Леоні”, де вже набирають на роботу людей на офісні й виробничі вакансії.

Підбором персоналу займається фахівець відділу рекрутингу зі Стрия Юлія Маринець.

Наразі на 400 вакансій вже претендують 1600 осіб. Співбесіди почнуть проводити вже в грудні.

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