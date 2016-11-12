Компанія “Леоні” оголосила набір працівників у Коломиї

Компанія “ЛЕОНІ” оголошує набір кандидатів на роботу.
Компанія “ЛЕОНІ”, міжнародний виробник кабельних мереж для автомобілів, оголошує набір кандидатів
– на посаду МОНТЕР КАБЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА (у м. Коломиї)
Вимоги до претендентів:
– уважність та працьовитість;
– здатність розрізняти кольори;
– орієнтованість на виконання завдань.
– на посаду ІНЖЕНЕРНІ ВАКАНСІЇ та ФАХІВЦІВ ЗІ ЗНАННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ (у м. Коломия)
Вимоги до претендентів:
– вища інженерна/філологічна/економічна освіта;
– володіння англійською і/або німецькою мовами (високий рівень);
– впевнений користувач ПК (MicrosoftOffice);
– бажання навчатися та розвиватися.
Компанія пропонує:
– стабільну заробітну плату;
– офіційне працевлаштування;
– сучасні та безпечні робочі місця;
– новий досвід та знання;
– можливість кар’єрного росту;
– можливість відряджень;
– безкоштовний доїзд до/з місця праці;
– пільги на гарячі обіди;
– соціальний пакет.
Бажаєте стати частиною міжнародної компанії “ЛЕОНІ”?
Приходьте з понеділка до п’ятниці за адресою:
м. Коломия, Вічевий Майдан, 6″А”
Детальніша інформація за тел.: 067-313-44-04
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