Компанія “Леоні” оголосила набір працівників у Коломиї

Компанія “ЛЕОНІ” оголошує набір кандидатів на роботу.



Компанія “ЛЕОНІ”, міжнародний виробник кабельних мереж для автомобілів, оголошує набір кандидатів

– на посаду МОНТЕР КАБЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА (у м. Коломиї)

Вимоги до претендентів:

– уважність та працьовитість;

– здатність розрізняти кольори;

– орієнтованість на виконання завдань.

– на посаду ІНЖЕНЕРНІ ВАКАНСІЇ та ФАХІВЦІВ ЗІ ЗНАННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ (у м. Коломия)

Вимоги до претендентів:

– вища інженерна/філологічна/економічна освіта;

– володіння англійською і/або німецькою мовами (високий рівень);

– впевнений користувач ПК (MicrosoftOffice);

– бажання навчатися та розвиватися.

Компанія пропонує:

– стабільну заробітну плату;

– офіційне працевлаштування;

– сучасні та безпечні робочі місця;

– новий досвід та знання;

– можливість кар’єрного росту;

– можливість відряджень;

– безкоштовний доїзд до/з місця праці;

– пільги на гарячі обіди;

– соціальний пакет.

Бажаєте стати частиною міжнародної компанії “ЛЕОНІ”?

Приходьте з понеділка до п’ятниці за адресою:

м. Коломия, Вічевий Майдан, 6″А”

Детальніша інформація за тел.: 067-313-44-04

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