У Коломиї урочисто дали старт будівництву заводу “Леоні”. ФОТО+ВІДЕО

Сьогодні, 20 жовтня, у Коломиї відбулася особлива подія. На вулиці Шарлая урочисто освятили та заклали пам’ятну капсулу у фундамент майбутнього заводу “Леоні”. В середині помістили послання нащадками, яке підписали українська та німецька сторони на згадку, інформує “Дзеркало Коломиї”.

На офіційний старт будівництва приїхало чимало гостей і делегація з Німеччини. Будівництво заводу “Леоні”, який займатиметься виробництвом електричної проводки для автомобілів, планують завершити до червня 2017 року.

“Початок будівництва заводу “Леоні” є тою відправною точкою, яка показує наше бажання до розвитку, до залучення інвестицій, до мирного життя. Саме основне ми показали, що Івано-Франківщина, не тільки культурно-туристичний край, а це край в якому буде розвиватися економіка і сільське господарство. Всі строки, які передбачені в плані будуть виконані і президент України Петро Порошенко в червні місяці буде присутній на відкритті нашого заводу”, – зазначив голова Івано-Франківської ОДА Олег Гончарук.

За будівництво заводу Леоні, який є найбільшою інвестицією за 25 років, Коломия конкурувала з кількома містами Прикарпаття та Львівщини. Про це наголошує міський голова Ігор Слюзар:

“Справді, ще 25 років назад Коломия була великим промисловим містом. І саме сьогодні у нас з’явилася перспектива вирішити найбільшу проблему у Коломиї це зайнятість працездатного населення”.

Сума інвестицій складає близько 15 млн. євро. Загальна площа становитиме 6 тисяч 300 метрів квадратних.

Зокрема, на спорудження промислового об’єкта спрямують 6,6 мільйонів євро, а на його устаткування – 8 мільйонів євро.

“Сподіваємося на таку ж плідну співпрацю і в майбутньому, в міру того, як буде розвиватися компанія все більше і більше працівників буде залучено. Нині вже всі охочі працювати в “Леоні” можуть подавти заяви, ми розпочали набір”, – каже генеральний директор німецького холдингового акціонерного товариства Leoni AG Штефан Шмідт.

У 2017 році планується набрати на роботу 800 людей, а до 2021 року – 8 000 осіб.

Людям обіцяють заробітну плату в розмірі 7 тис. грн. При цьому частина співробітників буде навчатися в Стрию, на Львівщині, де подібне підприємство працює вже 12 років. Частина працівників поїде навчатися до Німеччини.

На завершення святковий фуршет.

Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК