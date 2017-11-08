У Коломиї в церкві Благовіщення знайшли ікону голого Ющенка в пеклі. ФОТО

У Коломиї в церкві Благовіщення знайшли ікону із зображенням голого Віктора Ющенка з голими жінками у пекельному вогні.

Про це в інтерв’ю сайту Апостроф розповів капелан УГКЦ Микола Мединський.

Нагадаємо, конфлікт через церкву Московського патріархату виник у Коломиї на початку червня.

Тоді активісти порушили питання про вихід Благовіщенської церкви з-під Московського патріархату, наголосивши, що на Сході триває російсько-українська війна.

За словами Миколи Мединського, у 1990-х роках представники УПЦ МП зайняли Благовіщенський храм з такою домовленістю: будуть там, поки не побудують власну церкву. Зрозуміло, що це було ще до війни, тоді були якісь економічні відносини з Росією, толерування російських інтересів (в тому числі, і російської церкви) і таке інше. Але коли вони побудували храм на Кірова (бул. Лесі Українки – ДК) і пізніше – монастир на об’їзній дорозі, виявилося, що ніхто не збирався повертати храм, який є архітектурною пам’яткою нашого народу.

“Постійно кричать, що не мають жодного відношення до російської церкви і Росії загалом. А ми знайшли в захопленому ними храмі ікону Миколи Другого (Кривавого)”, – каже Микола Мединський.

“Більше того, в храмі досі стоїть велика таблиця з переліком зобов’язань прихожанам московської церкви, як правильно сповідатися. І там є пункт: якщо відбулася спільна молитва – молитва, навіть не якесь служіння спільне – з прихильниками Київського патріархату чи Греко-католицької церкви (як вони пишуть – “уніатами”), чи вірянами інших якихось конфесій – це не те що є гріхом (це само собою у їхньому розумінні), це веде до відлучення від Церкви загалом”.

“Це досі висить на стіні – ми його поки не зняли. Далі виявилося ще веселіше. Коли ми придивилися до ікон, які висіли на хорах, побачили, що на одній з них був зображений чорний ангел, котрий домінував над усіма, хто входив чи виходив з храму. Це показує їхню внутрішню сутність”.

“Московські попи навперебій репетують: “Ми в політику не мішаємося”. Але одна наша знахідка – ще одна ікона, котра там же, на хорах, поряд з чорним ангелом стояла – доводить, що це брехня. На тій іконі зображений голий [третій президент України] Віктор Ющенко з голими жінками у пекельному вогні”.

“І це, гадаю, яскраво ілюструє їхню позицію і під час першого Майдану, і під час Революції гідності. Та й в цілому показує, як вони “не вмішуються” в політику”.

“Їм сказали, що якщо там є їхні особисті речі, хай прийдуть і заберуть. Ми готові віддати їм ікону Миколи Кривавого – бо вже зафіксували цей факт. А от ікони з чорним ангелом і голим Ющенком віддавати не плануємо, бо це яскравий доказ їхньої не тільки антихристиянської, але й антиукраїнської діяльності. Тому ці артефакти поки залишаться у нас”.

“Я також написав на сторінці Віктора Ющенка про виявлений факт. Якщо йому цікаво – хай приїде, подивиться і теж якось відреагує. Це ж все-таки образа особи…” – розповів капелан.

Як повідомлялося, заїжджі прихильники Московського патріархату намагалися прорватися до Благовіщенської церкви в Коломиї.