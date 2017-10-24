Заїжджі прихильники Московського патріархату намагалися прорватися до Благовіщенської церкви в Коломиї. ФОТО

Як уже повідомлялося, у Коломиї триває протистояння довкола Благовіщенської церкви, якою юридично користується УПЦ МП на основі угоди з міською радою, складеної ще в 1991 році, й частково виграного суду на початку жовтня вже цього року.

Назвати це протистояння “міжконфесійним”, тим більше, – протистоянням між православними й греко-католиками, як воно подається в республіканських ЗМІ, було б неправильно, пише “Дзеркало Коломиї“.

І з однієї суттєвої причини: у Коломиї віддавна нема релігійних протистоянь, у Коломиї триває протистояння між адептами “русского мира” і українськими патріотами. Бо ж Українська Православна Церква Київського патріархату жодних непорозумінь з греко-католицькими церквами не має.

Нагадаємо, що 18 жовтня капелани УГКЦ під наполяганням громадськості міста самовільно розпечатали замок й увійшли до храму Благовіщення, аби не допустити туди паству УПЦ МП.

У відповідь 23 жовтня Івано-Франківська єпархія УПЦ (МП) опублікувала Відкрите Звернення до Президента України Петра Порошенка, Папи Римського, апостольського нунція в Україні, глави УГКЦ Святослава Шевчука, різних міжнародних організацій з приводу “захоплення уніатами храму в Коломиї”.

Це звернення було надіслане того ж дня, коли на місце протистояння під’їхав “десант” з Буковини, Верховинщини та Косівщини – прихильників УПЦ МП – з намаганням увійти до храму.

Згодом до них приєдналися священики з Івано-Франківської єпархії УПЦ МП. Патріотично налаштована громадськість міста “гастролерів” на подвір’я храму не впустила. Розгорілася політична й релігійна дискусія. Капелан УГКЦ Микола Мединський пояснював розпашілим бабусям з автобуса, що, оскільки УПЦ МП молиться за здоров’я президента Росії Путіна, який спричинив війну на Донбасі, цій конфесії не може бути місця в Україні. Бабусі ж відповідали, що “війну спричинив ваш Майдан” і в такому ж дусі, а УПЦ МП, мовляв, є “незалежною від Росії церквою”…

P.S. Наскільки “незалежним” від Росії є український московський патріархат красномовно свідчить список “Церкви Вселенського православ’я”, поданого Вікіпедією. Так ось, серед 15 автокефальних (незалежних) церков світу УПЦ (МП) не значиться. Не значиться УПЦ (МП) навіть у списку автономних, тобто, частково незалежних церков.

Автор: Андрій Малащук

Фото: Василь Довганюк