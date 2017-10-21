Біля Благовіщенської церкви у Коломиї розбили намети, а в храмі знайшли ікону царського сімейства Миколи ІІ. Що там відбувається?

Біля Благовіщенської церкви у Коломиї розбили намети, а в храмі знайшли ікону...

Конфлікт довкола історичного храму Благовіщення у Коломиї, що ним уже 25 років користуються вірні УПЦ Московського патріархату, триває і розгорається з новою силою.

“Дзеркало Коломиї” побувало на місці подій.

18 жовтня капелани УГКЦ разом з віряними відчинили опечатані двері храму, ввійшли досередини й відправили Службу Божу.

Нагадаємо, що на початку червня коломийська поліція під тиском громадськості зачинила двері храму й опечатала замок.

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Відтоді богослужіння проводилися почергово на подвір’ї церкви.

Прихожани церкви Московського патріархату рішення поліції оскаржили в Івано-Франківському суді й 4-го жовтня справу частково виграли.

Рішення суду обурило громадськість міста. Ніхто не збирався знову запустити туди Московський патріархат.

Тому капелани самовільно відчинили двері й увійшли досередини.

У підсобному приміщенні виявлили газети російського православія, давні ікони й старовинна церковна хоругва.

Настоятель храму чомусь не повважав доречним цю стародавню українську релігійну атрибутику виставити в храмі. Зате відразу при вході праворуч красується ікона канонізованого Московським патріархатом царського сімейства Миколи ІІ.

Капелан Микола Мединський розповів журналіста, що існує загроза штурму церкви, або її підпалу. Тому місцеві активісти розбили біля входу намети й чергуватимуть цілодобово.

Нагадаємо, 25 травня на сесії Коломийської міськради депутат Ігор Костюк та “кіборг” Василь Кузьмин порушили питання приналежності Благовіщенської церкви у Коломиї до Московського патріархату.

на сесії Коломийської міськради депутат Ігор Костюк та “кіборг” Василь Кузьмин порушили питання приналежності Благовіщенської церкви у Коломиї до Московського патріархату. 4 червня з ініціативи громадських активістів від міської ратуші до символічної могили борцям за незалежність України пройшла велелюдна хода, в якій взяли участь представники різних політичних партій та громадських організацій, духовенство УГКЦ, представники депутатського корпусу та виконавчих структур. Громада міста та священики намагалися переконати парафіян церкви Благовіщення вийти з-під Московського патріархату.

з ініціативи громадських активістів від міської ратуші до символічної могили борцям за незалежність України пройшла велелюдна хода, в якій взяли участь представники різних політичних партій та громадських організацій, духовенство УГКЦ, представники депутатського корпусу та виконавчих структур. Громада міста та священики намагалися переконати парафіян церкви Благовіщення вийти з-під Московського патріархату. 6 червня у міськраді активісти почали формувати списки людей, які готові представляти релігійні та громадські організації у питанні, якій конфесії належатиме церква.

у міськраді активісти почали формувати списки людей, які готові представляти релігійні та громадські організації у питанні, якій конфесії належатиме церква. Після зустрічі невідомі пригрозили фізичною розправою “кіборгу” Василю Кузьмину за його позицію щодо повернення храму Благовіщення.

7 червня під головуванням міського голови Ігоря Слюзара була створена робоча група з вирішення питання про підпорядкування церкви, до якої увійшли представники влади, депутатського корпусу, всіх релігійних конфесій міста та громадські активісти.

під головуванням міського голови Ігоря Слюзара була створена робоча група з вирішення питання про підпорядкування церкви, до якої увійшли представники влади, депутатського корпусу, всіх релігійних конфесій міста та громадські активісти. Згодом частина парафіян церкви Благовіщення заявила про намір перейти з-під Московського патріархату до Київського.

Щоденно двічі на день перед храмом священики УГКЦ проводили богослужіння парафіян Службу Божу.

Через кілька днів правоохоронці зафіксували, що на території церкви УПЦ Московського патріархату на бул. Лесі Українки вирощували нарковмісні рослини.

4 жовтня суд частково задовільнив позов Московського патріархату проти поліції та міськради у Коломиї.

суд частково задовільнив позов Московського патріархату проти поліції та міськради у Коломиї. 18 жовтня стало відомо, що церковна громада у селі Старий Гвіздець на Коломийщині заявила про вихід з-під Московського патріархату.

Текст: Іван ДЖИНДЖУРА

Фото: Андрій КАНЯ

Довідково. На Коломийщині найбільше храмів Московського патріархату в області

Із 30 храмів та монастирів на Коломийщині розміщені дев’ять.

Два з них – безпосередньо в Коломиї: Свято-Успенський собор та Благовіщенський храм. Ще шість храмів (враховуючи храм у Старому Гвіздці) та один монастир діють у Коломийському районі.

У 2015 році з підпорядкування Московського патріархату вийшла церква Покрови Пресвятої Богородиці села Михалків. На парафіяльних зборах громада церкви заявила про перехід під юрисдикцію Української Православної Церкви Київського патріархату.